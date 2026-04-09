Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

O governador Ricardo Ferraço (MDB) definiu a nova cúpula da Polícia Civil no Espírito Santo. Após anunciar, na última segunda-feira (6), Jordano Bruno Gasperazzo Leite como delegado-geral , o chefe do Executivo estadual oficializou a decisão nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado, e definiu Fabrício Araújo Dutra para o cargo de delegado-geral adjunto.





Para assumir o comando da Polícia Civil, Jordano deixa o cargo de subsecretário de Estado de Inteligência. Em seu lugar, foi nomeado Paulo Expedicto Amaral Neto, que já foi titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) e gerente do Disque-Denúncia.