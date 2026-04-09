Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança

Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Mudanças foram publicadas nesta quinta-feira (9) no Diário Oficial do Estado e abrangem comando da Polícia Civil no ES e subsecretaria da Sesp
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 abr 2026 às 11:20

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:20

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto - Reprodução 
O governador Ricardo Ferraço (MDB) definiu a nova cúpula da Polícia Civil no Espírito Santo. Após anunciar, na última segunda-feira (6), Jordano Bruno Gasperazzo Leite como delegado-geral, o chefe do Executivo estadual oficializou a decisão nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado, e definiu Fabrício Araújo Dutra para o cargo de delegado-geral adjunto.

Para assumir o comando da Polícia Civil, Jordano deixa o cargo de subsecretário de Estado de Inteligência. Em seu lugar, foi nomeado Paulo Expedicto Amaral Neto, que já foi titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) e gerente do Disque-Denúncia.

Veja Também

'Quero olhar com muito cuidado para a Corregedoria', diz novo chefe da Polícia Civil no ES

Fabrício Araújo Dutra, por sua vez, atuou no Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil, foi titular da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e atuava na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
José Lopes Pereira, que atuava como delegado-geral adjunto, foi desligado da função. Ele foi indiciado com outras seis pessoas pela Corregedoria da Polícia Civil por uso ilegal de dados sigilosos.
As mudanças ocorrem em um momento em que a Polícia Civil ganhou destaque nacional. Reportagens recentes revelaram que a Corregedoria levou nove anos para apurar o envolvimento de policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) em um esquema de associação com criminosos e reintrodução de drogas no mercado ilegal.
O então delegado José Darcy Arruda, que pediu demissão do comando da corporação por motivos de saúde, foi denunciado à Polícia Federal por suspeita de coação à testemunha. A notícia-crime foi apresentada pelo delegado Alberto Roque Peres, que prestou depoimento numa investigação federal, conforme apurado pela colunista Vilmara Fernandes.
Além da denúncia, Arruda também enfrentou outro embate interno recente, como o travado com o delegado Romualdo Gianordoli Neto, ex-subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que o processou após uma troca de acusações por meio das redes sociais.

Veja Também

Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado

Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sesp Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados