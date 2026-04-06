Governo do ES anuncia novo delegado-geral da Polícia Civil

O delegado Jordano Bruno Gasperazzo Leite será o novo chefe da Polícia Civil do Espírito Santo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6) pelo governador Ricardo Ferraço pelas redes sociais, após a saída de José Darcy Arruda do cargo.
Atualmente subsecretário de Estado de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Gasperazzo é delegado de Classe Especial e assume o comando da corporação.
Troca no comando
José Darcy Arruda pediu demissão na última sexta-feira (3), alegando motivos de saúde e a iminente aposentadoria. Ele estava à frente da Polícia Civil há mais de sete anos.
Ao comentar a saída, o governador agradeceu pela atuação do delegado. “Registro meu reconhecimento e agradecimento pelo trabalho realizado ao longo desse período, marcado pelo compromisso com a segurança pública e por importantes avanços institucionais”, afirmou.