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Novo comando

Governo do ES anuncia novo delegado-geral da Polícia Civil

Delegado Jordano Bruno Gasperazzo Leite substitui José Darcy Arruda, que pediu demissão na sexta-feira (3)
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 abr 2026 às 16:14

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 16:14

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e o novo delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno Gasperazzo
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e o novo delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno Gasperazzo Instagram | @ricardoferraco
O delegado Jordano Bruno Gasperazzo Leite será o novo chefe da Polícia Civil do Espírito Santo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6) pelo governador Ricardo Ferraço pelas redes sociais, após a saída de José Darcy Arruda do cargo.
Atualmente subsecretário de Estado de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Gasperazzo é delegado de Classe Especial e assume o comando da corporação.

Troca no comando

José Darcy Arruda pediu demissão na última sexta-feira (3), alegando motivos de saúde e a iminente aposentadoria. Ele estava à frente da Polícia Civil há mais de sete anos.
Ao comentar a saída, o governador agradeceu pela atuação do delegado. “Registro meu reconhecimento e agradecimento pelo trabalho realizado ao longo desse período, marcado pelo compromisso com a segurança pública e por importantes avanços institucionais”, afirmou.

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