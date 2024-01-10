A bolsa usada para guardarem as peças roubadas era feita de alumínio modificado para os alarmes não apitarem. Crédito: Polícia Civil

Em coletiva realizada nesta quarta-feira (10), a corporação explicou que um dos cinco envolvidos nos crimes já foi gerente em loja de departamentos. Por ter trabalhado em lojas, ele conhece como funciona a detecção de furtos e usou para produzir a bolsa usada pela quadrilha.

Quatro deles foram presos em flagrante na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, após terem furtado um shopping que fica no município. Já o quarto indivíduo foi preso na rodoviária do município canela-verde, quando ia enviar o que foi furtado para outro local.

“Eles são bem organizados e agem em regra com cinco elementos: três entram na loja, um fica vigiando, tanto que quando fomos efetuar a prisão este percebeu a presença policial. Outro fica no carro para dar fuga. Eles enchiam as sacolas e foi até necessário dois policiais para carregá-las”, explicou o delegado Gabriel Monteiro, titular do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic).

Your browser does not support the audio element. Quadrilha usava sacolas que 'enganam' alarme em furtos em shoppings do ES

A ação não era para uso próprio, pois após pegarem as peças eles levavam para um hotel localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Lá, os cinco guardavam as bolsas para colocarem em prática a mesma ação, mas em shoppings diferentes, e tudo isso para mandar para Minas Gerais, explicou a Polícia Civil.

“Quando terminam de pegar tudo que queriam, eles levam para a rodoviária e enviam para e mandam para endereços em São Paulo ou Brasília. Nós já identificamos uma mulher em outro estado, que tem uma loja e CNPJ cadastrado, e ela será indiciada”, contou o delegado.

Todos foram autuados por crime de organização criminosa e furto qualificado. Já a presa indo a rodoviária, que não foi identificada qual dos suspeitos seria, também será por resistência policial, pois no momento da prisão reagiu contra os agentes, conforme a PC.

Os cinco atuavam no mesmo grupo e também praticavam o crime em outros estados. Crédito: Polícia Civil

Chegaram ao ES em junho de 2023

Essa não é a primeira vez da associação em terras capixabas, em junho de 2023 os integrantes da quadrilha estiveram no Estado para realizarem a mesma ação. Além do Espírito Santo, a organização também atuava em São Paulo, Brasília e já tinha passagens compradas para Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Conforme a polícia, o foco do grupo eram roupas com preços altos, tendo algumas com etiquetas de R$ 300 a R$ 400. “Era difícil detectar eles por sempre cometerem o crime e irem embora, mas com ajuda da Polícia Rodoviária Federal conseguimos identificar quando estavam a caminho para o Espírito Santo e monitoramos até prender”, contou Monteiro.