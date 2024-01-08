Polícia descobre casa usada para desmanche de veículos em Cariacica

Uma casa utilizada para desmanche de veículos foi descoberta pela Polícia Civil no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na última terça-feira (2). Uma operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) após uma denúncia anônima.
Após a denúncia, uma equipe de policiais foi até o local informado para verificar se havia algo irregular sendo feito no imóvel. No endereço, os agentes perceberam eixos de veículos empilhados, com os sinais identificadores apagados, no quintal da residência e um carro sem peças, com sinais de que havia sido desmanchado.
Olhando pela janela do imóvel, os policiais encontraram quatro portas, todas sem o vidro, uma traseira de um veículo, um motor de outra marca completo e com o número do chassi apagado. No momento do flagrante, não havia ninguém na casa.
O material apreendido foi encaminhado à Polícia Científica, onde será periciado, e um inquérito policial foi instaurado para identificar os responsáveis pelo desmanche. Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, um dos responsáveis já foi identificado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.