Quadrilha que furtou R$ 1,5 milhão em lojas de shoppings é presa no ES

Cinco integrantes de um grupo especializado em furtar lojas de departamento de shoppings da Grande Vitória foram presos nesta terça-feira (9). De acordo com a Polícia Civil (PC), o grupo já tinha dado um prejuízo de R$ 1,5 milhão em pelo menos quatro grandes estabelecimentos e vinham de Minas Gerais para o Espírito Santo só para cometerem o crime.

Quatro deles foram presos em flagrante na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, após terem furtado um shopping que fica no município. Já o quarto indivíduo foi preso na rodoviária do município canela-verde, quando ia enviar o que foi furtado para outro local. Ainda segundo a PC, toda a mercadoria foi recuperada na ação e devolvida as lojas depois de representantes irem a delegacia e verificarem os códigos de barra.

A ação não era para uso próprio, pois após pegarem as peças eles levavam para um hotel localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Lá, os cinco guardavam as bolsas para colocarem em prática a mesma ação, mas em shoppings diferentes, e tudo isso para mandar para Minas Gerais, explicou a Polícia Civil.