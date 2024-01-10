Ana Carolina Alves, de 23, Emerson Santos da Silva, 25 anos, Jaqueline Souza Pontes, 28 anos, Marcos Aurélio Oliveira da Penha, 30 anos, e Thaiane Henrique dos Santos, 26 anos, foram presos pelo crime (da esquerda para direita). Crédito: Polícia Civil

O grupo criminoso preso nesta terça-feira (9) por furtar R$ 1,5 milhão funcionava com um plano ''minuciosamente" esquematizado, segundo a Polícia Civil (PC). Conforme a corporação, a organização criminosa saia de Minas Gerais somente para furtar peças no Espírito Santo, tendo atuado da mesma forma também em São Paulo e Brasília, no Distrito Federal.

Ana Carolina Alves, de 23, Thaiane Henrique dos Santos, 26 anos, Jaqueline Souza Pontes, 28 anos, Marcos Aurélio Oliveira da Penha, 30 anos e Emerson Santos da Silva, 25 anos, iam com sacolas para os estabelecimentos para conseguirem levar os produtos. O grupo já tinha planos para cometer a mesma ação, inclusive com passagens compradas, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, de acordo com as investigações.

Quatro deles foram presos na Rodovia Darly Santos, após furtarem um centro de compras localizado em Vila Velha, na terça-feira (9). O quinto indivíduo foi pego no mesmo dia enquanto ia a rodoviária no mesmo município. A forma de agir da associação era sempre a mesma, conforma a polícia: três entravam nas lojas para furtar, um vigiava para ver se alguém estava 'de olho' e o quinto ficava no carro para poder fugir.

"A bolsa é enorme e cabe muita coisa. Como eles pegavam aos poucos o estoque só percebia bem depois. O que dificultava a investigação. Como o tempo do furto até perceberem era grande, por vezes não tínhamos nem mais acesso às filmagens, devido ao tempo" explicou o delegado Gabriel Monteiro, titular do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic).

Your browser does not support the audio element. Quem é quem em grupo que saía de MG para roubar lojas em SP, DF e ES

As roupas, em sua maioria, tem preços altos, com algumas de R$ 300 a R$ 400 reais e eram levadas não para uso próprio, mas revenda.

"Identificamos um receptador, que tem até CNPJ, que está em Minas Gerais e será autuado também. Nós identificamos ainda que ia acontecer o mesmo crime em São Paulo e entramos em contato com o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de lá e prendaram outra pessoa, integrante da organização", explicou o delegado.

Bolsa especial

O material das sacolas usadas por eles era feita com alumínio adaptado para não ser identificado pelos sistemas de alarmes antifurto dos estabelecimentos. Isso foi possível por um dos participantes da associação já ter trabalhado como gerente em uma loja. Assim ele usou do conhecimento para 'criar' a bolsa.

Após saírem dos shoppings, eles levavam as bolsas para dois quartos em um hotel, localizado em Jardim Camburi, em Vitória.

Quadrilha usava sacolas que "enganavam" alarme para roubar lojas no ES Crédito: Polícia Civil

Essa não é a primeira vez que os sacos são usados para furto no Espírito Santo. Em junho de 2023 eles vieram ao Estado e realizaram o mesmo esquema.

“Era difícil detectar eles por sempre cometerem o crime e irem embora, mas com ajuda da Polícia Rodoviária Federal conseguimos identificar quando estavam a caminho para o Espírito Santo e monitoramos até prender”, contou Monteiro.

Todos foram autuados por crime de organização criminosa e furto qualificado. Já a presa que seguia para a rodoviária também será autuada por resistência policial, pois no momento da prisão reagiu contra os agentes, conforme a PC.