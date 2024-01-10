Jovem é preso após ameaçar funcionários de posto de saúde na Serra

Um jovem de 23 anos causou uma confusão em uma unidade de saúde no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite da última segunda-feira (8). O tumulto começou quando o indivíduo chegou ao local, aparentemente embriagado, e exigiu que fosse atendido primeiro que os pacientes que já estavam esperando no local.

Pessoas que estavam no momento e testemunharam a situação contaram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que, após não ser atendido primeiro, o rapaz começou a ameaçar funcionários e chegou a quebrar o vidro da janela do balcão onde ficam os atendentes.

Em imagens feitas por pessoas no local ainda é possível ver que o vigilante do postinho tentou conter o homem e os dois entraram em uma luta corporal. A Prefeitura da Serra informou que o ocorrido está sendo apurado. No dia seguinte ao acontecimento, o atendimento no posto de saúde de Feu Rosa seguiu normalmente.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. A PM retornou, por nota, informando que o homem estava embriagado e agressivo, sendo contido pelo vigilante e populares até a chegada da viatura, sendo encaminhado à Delegacia Regional da Serra.