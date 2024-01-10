Morre mulher vítima de explosão no desabamento de casa em Vila Velha

Miriam estava internada até esta quarta-feira (10) no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, unidade referência no tratamento de pessoas vítimas de queimaduras. Em conversa com a reportagem de A Gazeta na segunda (8), Glauber relatou que o estado de saúde da esposa era considerado grave e que a mulher esteva em coma. Miriam teve mais de 70% do corpo queimado, com queimaduras de segundo e terceiro graus.