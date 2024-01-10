Morre mulher vítima de explosão no desabamento de casa em Vila Velha

Morreu nesta quarta-feira (10) Miriam Ramos, de 42 anos, vítima de explosão no desabamento de uma casa no bairro Barramares, em Vila Velha, na última sexta-feira (5). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por uma parente de Glauber Ramos, esposo de Miriam, que também foi socorrido ao hospital no dia da explosão, mas já teve alta. Estavam na casa no momento do desabamento: Glauber, Miriam e as filhas do casal, Bianca e Alice, de 9 e 2 anos, respectivamente. Ainda não há informações sobre velório e enterro da mulher vítima da explosão.
Miriam estava internada até esta quarta-feira (10) no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, unidade referência no tratamento de pessoas vítimas de queimaduras. Em conversa com a reportagem de A Gazeta na segunda (8), Glauber relatou que o estado de saúde da esposa era considerado grave e que a mulher esteva em coma. Miriam teve mais de 70% do corpo queimado, com queimaduras de segundo e terceiro graus.
Ainda na sexta-feira (5), Glauber, de 43 anos, e Alice, de 2, receberam alta médica. Bianca Ramos, de 9 anos, foi a terceira a deixar o hospital em que estava sendo atendida. A criança teve alta na tarde de terça-feira (9). Um vazamento de gás é apontado como responsável pela explosão que causou o desabamento. A casa onde a família morava havia menos de um mês ficou destruída.