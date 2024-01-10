Polícia apreende pássaros em risco de extinção e armas em Guaçuí

Pássaros em risco de extinção e armas são apreendidos no município de Guaçuí Crédito: Polícia Militar Ambiental

Pássaros silvestres em cativeiro, em risco de extinção, e armas foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental na terça-feira (9) em Guaçuí , na Região do Caparaó do Espírito Santo. A ação, em uma residência na localidade de São Romão, na zona rural do município, aconteceu após denúncia anônima.

Entre as aves, havia três coleiros, três papagaios Chauás, dois trinca-ferros, sendo as duas últimas espécies citadas na lista estadual oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção. Todos eram mantidos sem autorização do órgão ambiental competente.

Havia ainda armas irregulares, munições, artefatos de caça e um couro de jacaré abatido. As armas, munições e demais materiais apreendidos foram encaminhados até a Delegacia Regional de Alegre, onde os responsáveis irão responder pelos atos ilícitos praticados, segundo a PM. A pena de detenção é de um a três anos, e multa, por crime ambiental.