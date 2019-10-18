Participação de funcionária

Quadrilha que roubou loja com máscara do Hulk é presa na Serra

O crime aconteceu em julho deste ano em uma loja de e-commerce no bairro Civit II, na Serra. Quatro pessoas foram detidas, incluindo um menor de idade e uma funcionária do local

Publicado em 18 de outubro de 2019

Ítens encontrados que comprovaram a participação da quadrilha no crime Crédito: Divulgação

Quatro pessoas foram presas acusadas de envolvimento em um roubo a uma empresa de e-commerce, localizada em Civit II, na Serra, no dia 26 de julho deste ano. Entre os envolvidos, um menor de idade foi apreendido e também uma funcionária do local. O crime ficou conhecido pelo uso da máscara de Hulk, utilizada por um dos bandidos.

Segundo informações da polícia, em julho deste ano, a empresa foi invadida por uma quadrilha armada. Os assaltantes teriam feito a funcionária Bianca Barros de Souza Souza, de 32 anos, refém, e o vigilante do local, que foi amarrado e levado para uma sala durante o crime.

Na ocasião, o cofre da empresa foi roubado. Dentro dele havia uma arma, documentos e supostos R$ 500 mil, porém não havia dinheiro.

Depois do crime, a polícia iniciou as investigações. A funcionária Bianca relatou ter sido espancada e ameaçada pelos criminosos, mas nas imagens da câmera de segurança a polícia constatou que ela não sofreu violência corporal, mas havia sim uma arma apontada na direção da mulher.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Ainda durante as investigações, segundo a polícia, ficou claro que Bianca havia passado informações privilegiadas para os criminosos, possibilitando o roubo. Ao passar as informações, os bandidos foram até a loja em três carros.

O chefe da quadrilha é Jeferson Neves Fernandes, vulgo "Fronteira", de 31 anos. Os integrantes são Rayza Winy da Silva Matos, de 26 anos, e o menor de 17 anos, namorado de Rayza. Outra pessoa que foi até a empresa no dia do crime ainda não foi identificada.

De acordo com a polícia, uma semana após o crime, no dia 7 de agosto, a PM recebeu uma denúncia anônima e foi até a casa de Rayza, integrante da quadrilha. Na residência estava também o namorado dela, o menor de 17 anos, e foram encontradas drogas e a arma roubada da loja, porém a polícia ainda não sabia dessa informação.

Os dois foram levados para a delegacia, mas soltos logo depois já que não havia crime grave, segundo a polícia, no momento. No entanto, dias depois dessa situação, a polícia descobriu que os dois tinham envolvimento no assalto a empresa de e-commerce e voltou até a casa de Rayza.

No local, dessa vez, foram encontrados um colete à prova de balas, uma arma, a máscara do Hulk usada no crime, que comprovou que eles fizeram parte da ação, além de balança de precisão e drogas.

Rayza e o namorado foram presos no último dia 10 de outubro. O menor foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). A funcionária Bianca foi presa nesta segunda-feira (14) e o líder da quadrilha, Jeferson Neves Fernandes, o Fronteira, foi preso nesta quinta-feira (17). Todos foram acusados por tráfico de drogas, furto e roubo e porte de arma de fogo.

