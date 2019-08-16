Bandido com máscara do Hulk participa de assalto em empresa na Serra

Um grupo de pelo menos seis criminosos realizou um assalto a um estabelecimento na Serra na manhã desta sexta-feira (16), por volta das 6h40. Quatro dos suspeitos chegaram a entrar na empresa, incluindo um homem que usava máscara do personagem dos quadrinhos Hulk e uma mulher encapuzada, enquanto pelo menos dois ficaram ao lado de fora do estabelecimento. Até o momento os envolvidos não foram encontrados.
De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, responsável pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), os criminosos que entraram no armazém geral, que realizava vendas via e-commerce, renderam um vigilante e uma prestadora de serviço. Além disso, chegaram a levar um cofre que não tinha objetos de alto valor, mas que continha documentos do estabelecimento, alguns cheques e o celular do vigilante.
"O prejuízo foi ínfimo porque não tinha praticamente nada de valor, mas estavam perguntando pelo dono do estabelecimento e sabiam que aquele era o dia do pagamento e que o responsável por pagar costuma levar dinheiro em espécie. Tudo isso leva a crer que os suspeitos tinham conhecimento amplo sobre o funcionamento do local, sabendo a hora de abertura da empresa e outros tantos detalhes", explicou.
Segundo a autoridade, se encontrados os envolvidos, deverão responder pelos crimes de organização criminosa e roubo majorado.
A AÇÃO