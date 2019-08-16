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Organização criminosa

Bandido com máscara do Hulk participa de assalto em empresa na Serra

Segundo o delegado Romualdo Gianordoli, pelo menos seis criminosos participaram da ação

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 15:39

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

16 ago 2019 às 15:39
Vídeo de câmera de segurança mostra homem mascarado de Hulk e outros cinco assaltando empresa na Serra Crédito: Reprodução/Câmera de Segurança
Um grupo de pelo menos seis criminosos realizou um assalto a um estabelecimento na Serra na manhã desta sexta-feira (16), por volta das 6h40. Quatro dos suspeitos chegaram a entrar na empresa, incluindo um homem que usava máscara do personagem dos quadrinhos Hulk e uma mulher encapuzada, enquanto pelo menos dois ficaram ao lado de fora do estabelecimento. Até o momento os envolvidos não foram encontrados.
> Loja em Vitória é assaltada duas vezes pelo mesmo bandido em três dias
De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, responsável pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), os criminosos que entraram no armazém geral, que realizava vendas via e-commerce, renderam um vigilante e uma prestadora de serviço. Além disso, chegaram a levar um cofre que não tinha objetos de alto valor, mas que continha documentos do estabelecimento, alguns cheques e o celular do vigilante.
"O prejuízo foi ínfimo porque não tinha praticamente nada de valor, mas estavam perguntando pelo dono do estabelecimento e sabiam que aquele era o dia do pagamento e que o responsável por pagar costuma levar dinheiro em espécie. Tudo isso leva a crer que os suspeitos tinham conhecimento amplo sobre o funcionamento do local, sabendo a hora de abertura da empresa e outros tantos detalhes", explicou. 
Segundo a autoridade, se encontrados os envolvidos, deverão responder pelos crimes de organização criminosa e roubo majorado.
> Bandidos rendem mulher, roubam carro e batem veículo na Serra
A AÇÃO
 

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