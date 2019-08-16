Bandido com máscara do Hulk participa de assalto em empresa na Serra

De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, responsável pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), os criminosos que entraram no armazém geral, que realizava vendas via e-commerce, renderam um vigilante e uma prestadora de serviço. Além disso, chegaram a levar um cofre que não tinha objetos de alto valor, mas que continha documentos do estabelecimento, alguns cheques e o celular do vigilante.

"O prejuízo foi ínfimo porque não tinha praticamente nada de valor, mas estavam perguntando pelo dono do estabelecimento e sabiam que aquele era o dia do pagamento e que o responsável por pagar costuma levar dinheiro em espécie. Tudo isso leva a crer que os suspeitos tinham conhecimento amplo sobre o funcionamento do local, sabendo a hora de abertura da empresa e outros tantos detalhes", explicou.