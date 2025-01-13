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Comparsa segue foragido

Preso suspeito de matar motorista de app com tiro na cabeça em assalto na Serra

Alessandro Marques Soares, de 47 anos, foi assassinado no dia 4 de janeiro, no bairro Cidade Continental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2025 às 13:20

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 13:20

Fellype dos Santos, de 19 anos (preso) e Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos (foragido)
Fellype dos Santos, de 19 anos (preso) e Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um jovem de 19 anos, identificado como Fellype dos Santos, foi preso na última quinta-feira (9) em Marcílio de Noronha, Viana, suspeito de ter atirado na cabeça do motorista de aplicativo Alessandro Marques Soares, de 47 anos, no dia 4 de janeiro, em Cidade Continental, na Serra, durante um assalto.
Polícia Civil ainda procura por Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos, que dirigia o carro da vítima no dia do crime.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, em depoimento, Fellype dos Santos deu detalhes do que ocorreu naquele 4 de janeiro.

O crime

No dia do crime, os suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo do bairro Novo Horizonte até Cidade Continental. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e colocaram o motorista Alessandro no banco de trás. Talisson passou a conduzir o carro enquanto Fellype ficou com a vítima.
“O suspeito do banco de trás subtraiu o celular da vítima e tentou realizar uma transferência bancária, a vítima reagiu e começou a luta corporal no interior do veículo. Um disparo de arma de fogo foi realizado e acertou a cabeça do motorista. O condutor foi ajudar o comparsa e houve uma colisão”, explicou o delegado.
Fellype dos Santos, de 19 anos (preso) e Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos (foragido) no dia do crime
Fellype dos Santos, de 19 anos (preso) e Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos (foragido) no dia do crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Após o crime, os dois se esconderam em uma mata por aproximadamente cinco horas, depois se separaram. Fellype foi em direção a Viana.
Fellype foi localizado em uma casa com um adolescente e um homem, identificado apenas como "Vavá", um dos responsáveis pelo tráfico de Cidade Continental. Havia drogas no local e a polícia encontrou as camisetas usadas pelos suspeitos no crime de latrocínio.

Polícia prende suspeito de matar motorista de app em assalto na Serra

Agora, a Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar Talisson Lima Rodrigues. “Ele já tem passagens pela polícia e, a princípio, temos algumas informações que ele estaria no Morro do Macaco”, concluiu o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Ajude a Polícia Civil

A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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Assalto Motorista de Aplicativo Polícia Civil Serra
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