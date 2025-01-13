Preso suspeito de matar motorista de app com tiro na cabeça em assalto na Serra

Fellype dos Santos, de 19 anos (preso) e Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil ainda procura por Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos, que dirigia o carro da vítima no dia do crime.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, em depoimento, Fellype dos Santos deu detalhes do que ocorreu naquele 4 de janeiro.

O crime

No dia do crime, os suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo do bairro Novo Horizonte até Cidade Continental. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e colocaram o motorista Alessandro no banco de trás. Talisson passou a conduzir o carro enquanto Fellype ficou com a vítima.

“O suspeito do banco de trás subtraiu o celular da vítima e tentou realizar uma transferência bancária, a vítima reagiu e começou a luta corporal no interior do veículo. Um disparo de arma de fogo foi realizado e acertou a cabeça do motorista. O condutor foi ajudar o comparsa e houve uma colisão”, explicou o delegado.

Fellype dos Santos, de 19 anos (preso) e Talisson Lima Rodrigues, de 19 anos (foragido) no dia do crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após o crime, os dois se esconderam em uma mata por aproximadamente cinco horas, depois se separaram. Fellype foi em direção a Viana.

Fellype foi localizado em uma casa com um adolescente e um homem, identificado apenas como "Vavá", um dos responsáveis pelo tráfico de Cidade Continental. Havia drogas no local e a polícia encontrou as camisetas usadas pelos suspeitos no crime de latrocínio.

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Agora, a Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar Talisson Lima Rodrigues. “Ele já tem passagens pela polícia e, a princípio, temos algumas informações que ele estaria no Morro do Macaco”, concluiu o delegado Luiz Gustavo Ximenes.