Preso morreu por traumatismo craniano em cadeia de Colatina, diz laudo

Paulo Sérgio Cartegiane da Silva Moreira, de 44 anos morreu dentro do presídio em Colatina quatro dias depois de ser autuado por embriaguez ao volante Crédito: Acervo pessoal

A Gazeta nesta quinta-feira (11). Nove dias após morrer dentro do Centro de Detenção Provisório de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo , o exame cadavérico de Paulo Sérgio Cartegiane da Silva Moreira, de 44 anos, apontou que a causa da morte do homem foi traumatismo craniano, e indicou ainda que ele apresentava lesões corporais em outras regiões do corpo. Ele estava preso na unidade porque não pagou fiança depois de ter sido autuado por dirigir embriagado. A Polícia Civil informou o resultado do laudo para a reportagem denesta quinta-feira (11).

Diante do resultado do laudo, a Polícia Civil destacou que a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina instaurou um inquérito policial para investigar o caso, e disse que "nenhum outro detalhe da investigação vai ser passado para que a apuração possa ser preservada".

Paulo Sérgio morreu na madrugada do dia 2 de janeiro, dentro do presídio de Colatina. Ele deu entrada no sistema prisional no dia 30 de dezembro do ano passado, após ser autuado por embriaguez ao volante e não pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

Na ocasião, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que detentos que estavam na unidade com Paulo Sérgio teriam relatado que o homem teria tido uma crise dentro do presídio, com gritos, e em seguida paralisado. Ele foi socorrido para a Unidade de Saúde do Sistema Penal, que fica dentro do próprio Centro de Detenção, e depois transferido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, mas não resistiu.

A Sejus acrescentou ainda que Paulo Sérgio já estava com sinais de lesão corporal, constatados em laudo, por acidente motociclístico, quando chegou ao presídio.

A reportagem do site A Gazeta também entrou em contato, na época, com a família do preso. Eles disseram que Paulo Sérgio não tinha problemas de saúde e que quando foi preso tinha apenas escoriações no corpo, realmente devido a um acidente de moto. Mas que no dia em que foi enterrado o corpo estava com vários hematomas na cabeça, perna, braço e pulso.