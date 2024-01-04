Morte em cadeia em Colatina: preso tinha hematomas no corpo, diz família

Paulo Sérgio Cartegiane da Silva Moreira, de 44 anos morreu dentro do presídio em Colatina quatro dias depois de ser sido autuado por embriaguez ao volante Crédito: Acervo pessoal

O homem de 44 anos que morreu na madrugada de terça-feira (2), dentro do Centro Provisório de Colatina, Noroeste do Estado, após ter sido preso por dirigir embriagado, é Paulo Sérgio Cartegiane da Silva Moreira. A reportagem de A Gazeta conseguiu contato com a família dele, que disse que o corpo dele apresentava vários hematomas no momento do enterro, que ocorreu na manhã de quarta-feira (3) em Baixo Guandu.

Segundo a irmã de Paulo Sérgio, Nislei Augusto Moreira Schwe, o irmão foi preso com escoriações no corpo devido a um acidente automobilístico, mas não no estado em que foi visto antes de ser enterrado. “Ele estava todo quebrado, cabeça, perna, no braço, ali perto do pulso estava tudo roxo. Quando ele foi para o presídio ele não estava assim, tinha somente alguns arranhões pelo corpo devido a um acidente de moto, mas era coisa muito pouca”, informou.

Nislei contou ainda que a família teve notícia da morte de Paulo Sérgio somente no final da tarde de terça-feira, por meio de uma assistente social. “Ela ligou para gente só dizendo que ele tinha morrido e que precisava de um parente com documento. Não falou a causa da morte, nem nada. Falou que ele passou mal dentro do presídio e que levaram ele para o Hospital Estadual Sílvio Ávidos, mas que chegou já morto”, acrescentou a irmã do homem.

Na terça-feira, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, em nota enviada para A Gazeta, que detentos que estavam na cela com Paulo Sérgio contaram que o homem havia tido uma crise, com gritos, e em seguida paralisou. Conforme a pasta, o preso chegou a ser socorrido para a Unidade de Saúde do Sistema Penal, que fica dentro do presídio, mas não resistiu. A família contestou a informação, alegando que ele não tinha problemas de saúde e que nunca havia tido uma crise antes.

Your browser does not support the audio element. Morte em cadeia em Colatina: preso tinha hematomas no corpo, diz família

A família está inconformada e espera entender o que aconteceu com Paulo Sérgio. “Não tem condições, né? A pessoa entrar na cadeia sem dever, só porque não tinha carteira e por ter bebido, e morrer lá dentro. Para mim lá pode acontecer tudo. Meu irmão era tranquilo, nunca teve uma crise. Precisamos entender o que aconteceu”, cobra a irmã do homem.

Paulo Sérgio foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante na última sexta-feira (29) e, como não pagou fiança estipulada pela autoridade policial, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. No sábado (30), ele foi levado para o presídio.

Por nota, a Polícia Civil disse que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta. Informou também que o prazo para a emissão do laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado por um período igual.

"Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias) e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)", esclareceu a corporação.

Ainda conforme a Polícia Civil, o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

Diante dos questionamentos da família de Paulo Sérgio, a reportagem voltou a procurar a Sejus. Em nova nota, a pasta informou que todos os internos, antes de darem entrada no sistema prisional, passam por exame de corpo de delito. "O preso deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL), no último dia 30, artigo 306, § 2º, do CPP, com lesão corporal, constatados em laudo, por acidente motociclístico", acrescentou a secretaria.

Segundo a Sejus, logo que a unidade identificou que Paulo Sérgio estava passando mal, ele foi socorrido para a Unidade de Saúde do Sistema Penal, e logo encaminhado para um hospital do município, onde chegou ainda com vida. Quando foi constatado o óbito, a direção fez contato com a família e foi solicitado a ida dela para o hospital, onde teve acompanhamento da assistência social da unidade.