Premeditado: jovem desenhou plano de invadir escola em Vila Velha

Polícia Militar na escola Professor Paulo César Vinha, conhecida como Caic de Terra Vermelha Crédito: Carlos Alberto Silva

O jovem chegou à escola pouco antes das 14h e entrou pelo portão principal. Com uma faca dentro da roupa, ele subiu até o segundo andar, entrou na última sala da direita e se aproximou de uma professora, que estava sentada lendo história para um grupo de 22 crianças. Apesar de não ter uma pessoa como alvo específico, o objetivo dele, segundo a polícia, era matar uma das professoras.

Saída das crianças da escola em Terra Vermelha Crédito: Carlos Alberto Silva

"Ele disse que queria pegar uma professora, por causa de uma situação antiga, de que ele foi desencorajado depois que contou que tinha o sonho de ser militar. Não era uma professora que trabalha na escola, mas alguém do passado. Mas ele ficou com essa imagem da figura da professora", contou o cabo Leopoldino, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).

O cabo conversou com o jovem por aproximadamente 30 minutos para negociar a liberdade da criança. Para Leopoldino, o garoto confessou ter planejado o ataque e ter desenhado tudo em um caderno.

"Ele é ex-aluno, conhecia a planta da escola. Me relatou que fez um desenho no caderno, de passo a passo, de qual sala iria, de como seria tudo e que iria pegar uma professora. Porém, na hora a professora conseguiu correr e o plano dele não foi concretizado" Cabo Leopoldino - Negociador do Cimesp

Ainda, de acordo com o menino, a decisão de invadir a escola aconteceu após uma discussão com a mãe. O jovem contou que ela teria tomado o celular dele e em um ato de revolta, ele decidiu que iria até a unidade na quarta-feira.

"Ele relata toda uma situação depressiva, de problemas psicológicos. O fato da mãe ter tomado o celular foi o estopim para ele", contou o cabo.