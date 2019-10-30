Minha força veio de Deus, diz menina feita refém em escola do ES

O menino entrou na sala e, quando eu fui tentar fugir, ele ficou me cercando. Foi para o canto da sala e ficou colocando a faca no meu pescoço, falando que não ia deixar nada acontecer comigo, mas que era para eu ficar quieta. Chegou o diretor falando para me soltar porque eu sou muito nova ainda. Eu senti um pouco de medo, mas sabia que tinha Deus comigo. Minha força toda veio de Deus. E aí o policial veio, conversou com ele, falou para me soltar. Perguntaram meu nome. Os policiais falavam que podiam ajudar ele, que ninguém faria nada com ele. Confiei primeiro em Deus e depois no rapaz também. Ele estava me abraçando, mas eu estava no colo de Deus.