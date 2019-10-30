Jovem com faca entrou na sala de aula sem ser notado, diz professora

Segundo ela, a impressão passada pelo rapaz de 17 anos foi de que ele buscava alguém distraído. Parece que ele estava com raiva de uma professora, que com certeza não era eu, porque não dei aula a ele. Estou naquela escola desde 2011, mas não o conhecia, não foi meu aluno. Ele estava andando no corredor. A impressão que eu tive, é que ele estava catando alguém mais distraído. Eu estava sentada, lendo um livro para as crianças. Eu estava dando aula de História. Nem as crianças perceberam que ele estava entrando na sala, iniciou.

Ele chegou do meu lado. Minha bolsa estava na cadeira. Aí ele falou algo que não entendi, estava com a fala embolada. Ele enfiou a mão atrás, peguei minha bolsa. Quando eu vi que era uma faca, eu caí no chão. Minha colega da frente deu um grito. Comecei a me arrastar para fora, as crianças saíram correndo, 22 alunos pequenos começaram a correr. Peguei um grupo e saí correndo. Teve uma criança que deu um chute nele. O tempo todo ele esteve com uma faca na mão. Saí correndo, mas a aluna de 9 anos ficou para trás. Ela tropeçou e ele pegou no pé dela e segurou. Foi tudo muito rápido. Ele não falava coisa com coisa, revelou.