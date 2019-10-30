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Terra Vermelha

Jovem com faca entrou na sala de aula sem ser notado, diz professora

Presente no momento da invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira (30) a uma escola municipal em Terra Vermelha, a professora Manoelita Rodrigues Alves, contou detalhes do momento vivido junto aos alunos

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:35
Polícia Militar na escola Professor Paulo César Vinha, conhecida como Caic de Terra Vermelha Crédito: Carlos Alberto Silva
Presente no momento da invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira (30) a uma escola municipal em Terra Vermelha, bairro de Vila Velha, a professora Manoelita Rodrigues Alves, que esteve dentro da sala de aula no momento da chegada do jovem armado com faca, contou à Reportagem o momento de desespero que afetou também seus 22 alunos, crianças de 7 a 9 anos de idade.
Segundo ela, a impressão passada pelo rapaz de 17 anos foi de que ele buscava alguém distraído. Parece que ele estava com raiva de uma professora, que com certeza não era eu, porque não dei aula a ele. Estou naquela escola desde 2011, mas não o conhecia, não foi meu aluno. Ele estava andando no corredor. A impressão que eu tive, é que ele estava catando alguém mais distraído. Eu estava sentada, lendo um livro para as crianças. Eu estava dando aula de História. Nem as crianças perceberam que ele estava entrando na sala, iniciou.
Ele chegou do meu lado. Minha bolsa estava na cadeira. Aí ele falou algo que não entendi, estava com a fala embolada. Ele enfiou a mão atrás, peguei minha bolsa. Quando eu vi que era uma faca, eu caí no chão. Minha colega da frente deu um grito. Comecei a me arrastar para fora, as crianças saíram correndo, 22 alunos pequenos começaram a correr. Peguei um grupo e saí correndo. Teve uma criança que deu um chute nele. O tempo todo ele esteve com uma faca na mão. Saí correndo, mas a aluna de 9 anos ficou para trás. Ela tropeçou e ele pegou no pé dela e segurou. Foi tudo muito rápido. Ele não falava coisa com coisa, revelou.

ENTENDA O CASO

Um jovem de 17 anos, armado com uma faca, invadiu uma escola municipal em Terra Vermelha, em Vila Velha, e fez uma criança refém na tarde desta quarta-feira (30). A ação aconteceu na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Prof. Paulo César Vinha, escola conhecida na região como Caic de Terra Vermelha. A criança foi liberada após uma hora e meia e o jovem detido e levado a um hospital para avaliação psiquiátrica. Ele é ex-aluno da escola. Ninguém ficou ferido.

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