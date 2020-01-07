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Violência em Vila Velha

Policial leva tiro ao tentar socorrer homem baleado em Vila Velha

O policial e o homem foram atingidos na Estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:21

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:21

Policial civil é baleado ao socorrer homem em Vila Velha Crédito: Gabriela Ribeti/TV Gazeta
Um policial civil de folga foi baleado ao tentar socorrer um motociclista que havia sido baleado momentos antes dele, na Estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (7).
Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que um homem passava de moto pela Estrada Jerônimo Monteiro quando foi abordado e baleado por criminosos que estavam em outra motocicleta.
Após atingir o motociclista, os bandidos fugiram. O policial também transitava pela via e viu o homem baleado. Ele acreditou que o homem caído no chão tinha se envolvido em um acidente de trânsito. 
Enquanto o policial colocava a vítima dentro do carro, no banco do carona, os atiradores voltaram e dispararam na direção do veículo. O policial foi baleado no braço esquerdo. Os bandidos fugiram.
Os dois homens feridos foram socorridos e levados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. O helicóptero da PM foi acionado para auxiliar nas buscas da região. Até o momento nenhum suspeito foi localizado.
Policial civil é baleado ao socorrer homem em Vila Velha Crédito: Gabriela Ribeti/TV Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou que foi acionada, por volta das 16h10 desta terça-feira (07), por populares que relataram ter acontecido uma tentativa de homicídio por arma de fogo.  No local foram encontradas duas vítimas alvejadas, sendo que uma delas se trata de um Policial Civil, de folga.
De acordo com a Polícia Civil, em nota enviada às 17h19, a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências".

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