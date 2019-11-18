Polícia prende grupo suspeito de linchar passageiro de ônibus na Serra

Lucas Gonçalves, o Sapão; Maxsuel Lima, o Baiano; Ronieverson Francisco, o Roninho Crédito: Montagem/Divulgação PCES

Polícia Civi l prendeu três homens e apreendeu um adolescente de 16 anos suspeitos de linchar Luan Lucas de Paula Moreira, 21 anos, no bairro José de Anchieta II, na Serra . Morador do bairro Jardim Tropical, Lucas foi executado por pegar um ônibus que passou em uma região em que traficantes vivem em conflito com criminosos do bairro onde ele residia.

O crime aconteceu no dia 1º de agosto deste ano. No entanto, a elucidação do caso foi informada nesta segunda-feira (18). De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, Lucas Gonçalves Limeira Santos, Sapão, 20 anos, avistou Luan dentro do ônibus que faz a linha 843 (T.Laranjeiras - T. Carapina). O jovem seguia do Fórum do município com destino à casa dele, no bairro Jardim Tropical.

A vítima já pertenceu ao tráfico do bairro Jardim Tropical. Ele foi avistado pelo Lucas dentro do ônibus. Esse indivíduo parou o coletivo na 'região do Inferninho', entrou no veículo para confirmar se era o Luan mesmo, deu uns tapas nele e mandou o ônibus seguir o trajeto, explicou Sandi Mori.

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Enquanto o ônibus circulava, Sapão foi de bicicleta até a região conhecida como Sovaco da Cobra, no mesmo bairro. No local, alertou sobre a passagem de Luan pela região. Quando o ônibus trafegava pela Rua Cuiabá, por volta das 17h, Sapão, Ronieverson Francisco Pinto, o Roninho, 25 anos, Lucas Gonçalves Limeira Santos, Sapão, 20 anos, abordaram o veículo. Luan ainda tentou correr, mas foi impedido por Maxsuel Lima da Cruz, o Baiano, de 33 anos.

"Eles fizeram com que os passageiros descessem e retiraram a vítima que estava na última poltrona mediante socos e chutes. O adolescente atirou na cabeça da vítima, mas a arma mascou. O rapaz então foi colocado em via pública, mediante toda comunidade, e num ato covarde, foi brutalmente assassinado mediante a pauladas na cabeça e no rosto" Rodrigo Sandi Mori - Titular da DHPP Serra

Luan morreu ao dar entrada no hospital. As investigações apontaram que o adolescente e o Baiano foram em casa, trocaram de roupa e atearam fogo nas vestimentas usadas no crime. No dia 8 deste mês, a polícia deflagrou a Operação 843. Baiano foi preso em um ponto de tráfico de drogas no bairro José de Anchieta.

Luan Lucas de Paula Moreira, morto na Serra Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Lucas foi preso no mesmo bairro enquanto dormia. Na casa dele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32. Já Roninho foi preso no dia 11. O adolescente foi conduzido à DHPP Serra acompanhado da mãe. Ele confessou o crime, mas não foi apreendido. Segundo o delegado, a internação dele deverá ser realizada ainda nesta semana.

Revólver calibre 32 apreendido durante Operação 843 Crédito: Divulgação PCES

De acordo com o delegado, todos os criminosos confessaram o crime. Os três vão responder por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima. Além disso, Lucas responderá por posse ilegal de arma.

Ali existe uma intensa rivalidade entre o tráfico de drogas. Foi um crime de oportunidade. Infelizmente, a vítima pegou um ônibus que passava pela área rival, aconteceu deles avistarem a vítima, e acabou ocorrendo essa situação em razão da rivalidade do tráfico de drogas entre esses dois bairros, disse o delegado.