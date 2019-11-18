Polícia prende grupo suspeito de linchar passageiro de ônibus na Serra

A Polícia Civil prendeu três homens e apreendeu um adolescente de 16 anos suspeitos de linchar Luan Lucas de Paula Moreira, 21 anos, no bairro José de Anchieta II, na Serra. Morador do bairro Jardim Tropical, Lucas foi executado por pegar um ônibus que passou em uma região em que traficantes vivem em conflito com criminosos do bairro onde ele residia.
O crime aconteceu no dia 1º de agosto deste ano. No entanto, a elucidação do caso foi informada nesta segunda-feira (18). De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, Lucas Gonçalves Limeira Santos, Sapão, 20 anos, avistou Luan dentro do ônibus que faz a linha 843 (T.Laranjeiras - T. Carapina). O jovem seguia do Fórum do município com destino à casa dele, no bairro Jardim Tropical.
A vítima já pertenceu ao tráfico do bairro Jardim Tropical. Ele foi avistado pelo Lucas dentro do ônibus. Esse indivíduo parou o coletivo na 'região do Inferninho', entrou no veículo para confirmar se era o Luan mesmo, deu uns tapas nele e mandou o ônibus seguir o trajeto, explicou Sandi Mori.
Enquanto o ônibus circulava, Sapão foi de bicicleta até a região conhecida como Sovaco da Cobra, no mesmo bairro. No local, alertou sobre a passagem de Luan pela região. Quando o ônibus trafegava pela Rua Cuiabá, por volta das 17h, Sapão, Ronieverson Francisco Pinto, o Roninho, 25 anos, Lucas Gonçalves Limeira Santos, Sapão, 20 anos, abordaram o veículo. Luan ainda tentou correr, mas foi impedido por Maxsuel Lima da Cruz, o Baiano, de 33 anos.
"Eles fizeram com que os passageiros descessem e retiraram a vítima que estava na última poltrona mediante socos e chutes. O adolescente atirou na cabeça da vítima, mas a arma mascou. O rapaz então foi colocado em via pública, mediante toda comunidade, e num ato covarde, foi brutalmente assassinado mediante a pauladas na cabeça e no rosto"
Luan morreu ao dar entrada no hospital. As investigações apontaram que o adolescente e o Baiano foram em casa, trocaram de roupa e atearam fogo nas vestimentas usadas no crime. No dia 8 deste mês, a polícia deflagrou a Operação 843. Baiano foi preso em um ponto de tráfico de drogas no bairro José de Anchieta.
Lucas foi preso no mesmo bairro enquanto dormia. Na casa dele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32. Já Roninho foi preso no dia 11. O adolescente foi conduzido à DHPP Serra acompanhado da mãe. Ele confessou o crime, mas não foi apreendido. Segundo o delegado, a internação dele deverá ser realizada ainda nesta semana.
De acordo com o delegado, todos os criminosos confessaram o crime. Os três vão responder por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima. Além disso, Lucas responderá por posse ilegal de arma.
Ali existe uma intensa rivalidade entre o tráfico de drogas. Foi um crime de oportunidade. Infelizmente, a vítima pegou um ônibus que passava pela área rival, aconteceu deles avistarem a vítima, e acabou ocorrendo essa situação em razão da rivalidade do tráfico de drogas entre esses dois bairros, disse o delegado.