Pelo menos cinco gangues de traficantes disputam o comércio drogas em Jardim Carapina, na Serra. A afirmação é do titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.
Cinco gangues disputam o tráfico de drogas em Jardim Carapina
Os grupos investigados são as Gangues do Contorno, do Campo, Ponto Final, do Biel e da Rua 24.
Integrantes da Gangue do Campo, Adelson Zuquetto de Oliveira, 32 anos, e João Vitor de Souza Lima, 18 anos, foram presos no bairro na manhã desta terça-feira (10).
Adelson foi encontrado dormindo em casa e João foi abordado na boca de fumo onde atuava. Ambos estavam em Jardim Carapina.
De acordo com Sandi Mori, os dois fazem parte da Gangue do Campo, um dos grupos responsáveis por promover tiroteios, um assassinato e deixar oito pessoas feridas, sendo cinco delas inocentes, desde agosto.
Na noite da última segunda-feira (09), Adelson, João Vitor e outros três comparsas atiraram contra um rival, um homem de 18 anos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas.
O alvo foi atingido com um tiro na nádega, um na coxa direita, dois na perna direita e dois na coxa esquerda. O jovem já foi preso por crimes como porte de arma e tentativa de roubo.
MENINA BALEADA
Durante o ataque, uma menina de 11 anos acabou atingida na perna esquerda por uma bala perdida. João Vitor confessou participação no tiroteio. No celular dele, a polícia encontrou fotos de revólver e pistola.
“Há 10 dias nós prendemos três indivíduos no bairro: o chefe do Ponto Final, prendemos o chefe da Gangue do Biel e o comparsa dele que tinham tentado matar um adolescente quando ele chegava em casa. Eles atiram em locais com grande aglomeração de pessoas. Eles não estão nem um pouco preocupados se vão atingir rivais ou inocentes”, disse.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta