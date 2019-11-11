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Noroeste

Polícia investiga morte de jovem por tiro acidental em São Domingos

Sobrinho teria disparado acidentalmente e atingido a tia, de 16 anos. Caso aconteceu em São Domingos do Norte; vítima chegou sem vida ao pronto-socorro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 20:44

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 20:44

Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Acervo
Polícia Civil está investigando a morte de uma jovem de 16 anos, que teria sido causada por um tiro acidental, efetuado pelo próprio sobrinho, de mesma idade. O caso aconteceu na Zona Rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado, durante a última sexta-feira (8). A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu ainda durante o caminho para o hospital.
Conforme o registro da Polícia Militar, o pai da jovem ouviu o barulho do disparo e correu para a casa, onde a filha estaria preparando um café. No local, ele encontrou a adolescente ensanguentada, sentada em um banco e com as mãos no pescoço, onde ficou alojado o projétil. No chamado, o caso foi tratado inicialmente como possível suicídio.

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No entanto, depois, o pai da vítima também afirmou que o neto (sobrinho da jovem) estava muito assutado e pedindo socorro. De acordo com o homem, os dois estavam na cozinha no momento do disparo e o pai do adolescente retirou a espingarda de perto da vítima e a colocou ao lado de um guarda-roupa.
Questionados, eles não souberam esclarecer a origem da arma. Já em relação ao paradeiro do sobrinho, que teria atirado acidentalmente na tia, a família disse que ele morava com a avó, no Centro de São Domingos do Norte. No endereço fornecido, porém, ele não foi encontrado pela Polícia Militar.

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Ainda de acordo com o boletim, a arma foi encaminhada para a 15ª Delegacia Regional, que fica em Colatina, e o delegado de plantão informou que não haveria perícia no local do crime. O corpo da jovem, que teve a identidade preservada, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), também de Colatina.

INQUÉRITO EM ABERTO

Por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e que as diligências, iniciadas na data dos fatos, ainda estão em andamento. A princípio, a ocorrência está sendo tratada como disparo acidental; e até a tarde desta segunda-feira (11), ninguém havia sido detido.

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