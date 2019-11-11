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Violência

Adolescente é encontrado morto na zona rural de Pedro Canário

Segundo a polícia, foram constatadas pelo menos cinco perfurações no corpo da vítima; Outros três homicídios foram registrados na região Norte do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 18:22

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 18:22

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver
Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto no último sábado (9), na zona Rural de Pedro Canário, na região Norte do Estado. O corpo estava em uma valeta, às margens da Estrada do Meio.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local após receber uma denúncia de que havia um corpo na estrada. Segundo os militares, ao constatar o fato identificaram que se tratava de uma pessoa do sexo masculino, vítima de morte violenta devido a uma perfuração na região da nuca. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Ainda segundo a PM, foram constatadas pelo menos cinco perfurações no corpo da vítima.
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

HOMICÍDIOS NA REGIÃO NORTE

O fim de semana foi violento na região Norte do Estado. Na madrugada deste domingo (10), um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros em Barra Seca, em Jaguaré. Segundo a Polícia Militar, foram constatadas três perfurações no corpo da vítima. Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.
Já em São Mateus, um homem de 43 anos, foi morto a tiros por volta das 10h da manhã deste domingo (10). A vítima foi encontrada sem vida em uma fazenda no km 23, da Rodovia 381. Pelo menos cinco perfurações foram constatadas no corpo.
Outro homicídio foi registrado em Conceição da Barra também neste domingo (10). Por volta das 15h, um jovem foi atingido por vários disparos no bairro Floresta, na cidade de Conceição da Barra.
Até o momento nenhum suspeito foi preso. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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