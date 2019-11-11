Adolescente é encontrado morto na zona rural de Pedro Canário

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver

Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto no último sábado (9), na zona Rural de Pedro Canário , na região Norte do Estado. O corpo estava em uma valeta, às margens da Estrada do Meio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local após receber uma denúncia de que havia um corpo na estrada. Segundo os militares, ao constatar o fato identificaram que se tratava de uma pessoa do sexo masculino, vítima de morte violenta devido a uma perfuração na região da nuca. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Ainda segundo a PM, foram constatadas pelo menos cinco perfurações no corpo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

HOMICÍDIOS NA REGIÃO NORTE

O fim de semana foi violento na região Norte do Estado. Na madrugada deste domingo (10), um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros em Barra Seca, em Jaguaré. Segundo a Polícia Militar, foram constatadas três perfurações no corpo da vítima. Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.

Já em São Mateus, um homem de 43 anos, foi morto a tiros por volta das 10h da manhã deste domingo (10). A vítima foi encontrada sem vida em uma fazenda no km 23, da Rodovia 381. Pelo menos cinco perfurações foram constatadas no corpo.