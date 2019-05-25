Jovem é esfaqueada por conta de ciúmes em Pedro Canário

Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada na madrugada deste sábado (25), em Pedro Canário, na região Norte do Estado. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital Menino Jesus e de lá a Polícia Militar foi acionada.
Segundo a ocorrência registrada pela PM, a jovem foi atingida por quatro golpes de faca nas regiões do braço, costa e peito. Segundo a polícia, a própria vítima contou que o crime aconteceu no bairro Camata e que a autora dos golpes seria uma mulher que é esposa de um conhecido dela. A motivação do crime seria ciúmes. Ainda segundo a jovem, ela viajou para Pedro Canário para participar de uma festa.
A Polícia Militar foi até o local informado pela vítima, mas não conseguiu localizar a suposta autora da tentativa de homicídio. A reportagem tentou saber o estado de saúde da vítima, mas o hospital disse que não pode passar informações. O caso será investigado pela Polícia Civil.