Jovem é esfaqueada por conta de ciúmes em Pedro Canário

Segundo a ocorrência registrada pela PM, a jovem foi atingida por quatro golpes de faca nas regiões do braço, costa e peito. Segundo a polícia, a própria vítima contou que o crime aconteceu no bairro Camata e que a autora dos golpes seria uma mulher que é esposa de um conhecido dela. A motivação do crime seria ciúmes. Ainda segundo a jovem, ela viajou para Pedro Canário para participar de uma festa.