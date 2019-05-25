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Tentativa de homicídio

Jovem é esfaqueada por conta de ciúmes em Pedro Canário

Segundo a ocorrência registrada pela polícia, a vítima foi atacada pela esposa de um conhecido

Publicado em 

25 mai 2019 às 17:43

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 17:43

A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital Menino Jesus, em Pedro Canário Crédito: Fernando Madeira
Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada na madrugada deste sábado (25), em Pedro Canário, na região Norte do Estado. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital Menino Jesus e de lá a Polícia Militar foi acionada.
Segundo a ocorrência registrada pela PM, a jovem foi atingida por quatro golpes de faca nas regiões do braço, costa e peito. Segundo a polícia, a própria vítima contou que o crime aconteceu no bairro Camata e que a autora dos golpes seria uma mulher que é esposa de um conhecido dela. A motivação do crime seria ciúmes. Ainda segundo a jovem, ela viajou para Pedro Canário para participar de uma festa.
A Polícia Militar foi até o local informado pela vítima, mas não conseguiu localizar a suposta autora da tentativa de homicídio. A reportagem tentou saber o estado de saúde da vítima, mas o hospital disse que não pode passar informações. O caso será investigado pela Polícia Civil.
 

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