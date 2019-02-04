Tiroteio em clube deixa um morto em Pedro Canário

Wallas foi socorrido ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem de 34 anos morreu durante uma troca de tiros em um clube no bairro Vista Alegre, em Pedro Canário , região Norte do Estado, na tarde deste domingo (03). O tiroteio aconteceu na área da piscina, por volta de 17h30. Wallas de Menezes Meireles foi socorrido com vida e levado ao hospital, mas morreu pouco depois.

Segundo a Polícia Militar, um dos autores dos disparos, após atingir a vítima, fugiu em direção a um cafezal nos fundos do clube. Os militares realizaram um cerco tático na tentativa de capturar o acusado, mas ele não foi localizado.

Wallas foi levado ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário. Ele foi atendido pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquenuncia181.es.gov.br.