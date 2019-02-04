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Violência

Tiroteio em clube deixa um morto em Pedro Canário

Wallas de Menezes Meireles, de 34 anos, foi atingido durante a troca de tiros

Publicado em 

04 fev 2019 às 13:07

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 13:07

Wallas foi socorrido ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Google Street View
Um homem de 34 anos morreu durante uma troca de tiros em um clube no bairro Vista Alegre, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na tarde deste domingo (03). O tiroteio aconteceu na área da piscina, por volta de 17h30. Wallas de Menezes Meireles foi socorrido com vida e levado ao hospital, mas morreu pouco depois.
Segundo a Polícia Militar, um dos autores dos disparos, após atingir a vítima, fugiu em direção a um cafezal nos fundos do clube. Os militares realizaram um cerco tático na tentativa de capturar o acusado, mas ele não foi localizado.
Wallas foi levado ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário. Ele foi atendido pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquenuncia181.es.gov.br.
Tiroteio em clube deixa um morto em Pedro Canário

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