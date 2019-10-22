O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver

Your browser does not support the audio element. Motociclista morre após bater em máquina de obras em Pedro Canário

Um homem de 56 anos morreu em Pedro Canário , Região Norte do Estado, após bater com sua motocicleta na lateral de uma motoniveladora, que é uma máquina usada para nivelar terrenos. O acidente aconteceu na Rodovia ES 209, no distrito de Floresta do Sul, na tarde desta segunda-feira (21).

Segundo a Polícia Militar , o motorista da máquina de obras disse que seguia pela rodovia, no sentido Floresta do Sul X Pedro Canário, quando foi realizar uma conversão à esquerda. Neste momento a moto Honda CG colidiu na lateral do veículo. O motociclista José Paulo da Silva caiu na pista.

PRIMEIROS-SOCORROS

O condutor da motoniveladora afirmou que prestou os primeiros-socorros e que a vítima apresentava sinais vitais e conversava após o acidente. Testemunhas contaram aos militares que o motociclista realizava uma ultrapassagem quando aconteceu a colisão.

Uma ambulância foi acionada e José Paulo foi socorrido e levado a um hospital do município. No entanto, a equipe médica informou à PM que o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e já estava morto quando chegou ao hospital.