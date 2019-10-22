Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Interdição na ES 080

Caminhão tomba e pedra de granito destrói asfalto em Colatina

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (21); Condutor perdeu o controle da direção em uma curva, após o bloco puxar o veículo. Pedra de granito quebrou parte do asfalto e caiu em uma ribanceira ao lado da rodovia, que está interditada

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 10:34

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

22 out 2019 às 10:34
Caminhão que carregava pedra de granito tombou na ES 080, em Colatina Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste
Caminhão tomba e pedra de granito destrói asfalto em Colatina
Um caminhão tombou e a pedra de granito que era carregada pelo veículo destruiu parte do asfalto na ES 080, em Colatina, Região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (21), por volta das 20 horas, próximo de uma fábrica de cerâmica. Por conta do asfalto danificado e da carreta tombada, parte da rodovia no trecho do acidente está interditada.
Para a TV Gazeta Norte, o motorista contou que seguia para Santa Maria de Jetibá quando o peso do bloco de granito puxou a carreta para a lateral e o caminhão tombou.
A pedra caiu na pista e destruiu parte do asfalto. Em seguida, o bloco rolou e foi parar em uma ribanceira ao lado da rodovia, no meio da vegetação.
Caminhão que carregava pedra de granito tombou na ES 080, em Colatina Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste
O condutor conseguiu sair da cabine e foi socorrido. Ele teve uma fratura no braço e já teve alta do hospital. A carreta ainda não foi retirada da pista. Por conta disso e do asfalto quebrado, parte da rodovia está interditada.
Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados