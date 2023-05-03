Polícia investiga denúncias de envenenamento de cães e gatos em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

Quatro denúncias de envenenamento de cães e gatos são investigados pela Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Os casos foram relatados por moradores da localidade de São Simão, interior do município, que registraram boletim de ocorrência. Segundo a corporação, nenhum suspeito foi detido até o momento.

Ernesta de Fátima Silva Calegari contou em entrevista à TV Gazeta que a coleira é a única lembrança que restou da Cacau. Ela encontrou a cachorrinha morta. “De dois anos para cá nós começamos a observar que alguns cachorros apareciam mortos, e, após conversarmos com outros moradores, acreditamos que esses animais possam ter sido vítimas de envenenamento”, disse a enfermeira.

Segundo os relatos, as mortes de animais domésticos vêm acontecendo desde 2020, mas se tornaram mais frequentes recentemente. Tanto que o professor Salomão Silva mapeou os lugares onde os animais foram encontrados. “E, a partir desses dados colocamos no mapa, isso numa foto área e descobrimos que tem 13 casos num raio em um quilômetro”, enumerou.

Polícia investiga denúncias de envenenamento de cães e gatos em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

Para a servidora pública Ana Lucia Delpupo, alguns foram vistos agonizando antes de morrer. “O pior de tudo é ver a morte deles e não ter tempo de socorrer. O veneno é tão forte que rapidamente vai a óbito. Minha filha mesmo já presenciou isso, uma criança ver um bicho morrer e não temos o que fazer”, reclamou.

Maltratar animais é crime e a pena é de até cinco anos de prisão, podendo aumentar em um sexto se o animal morrer. “Precisamos saber quem está fazendo essa crueldade com os animais”, cobra Ernesta de Fátima Silva Calegari.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as denúncias foram encaminhadas para a Delegacia de Infrações Penais, que está trabalhando para identificar os suspeitos.