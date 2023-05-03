Polícia investiga denúncias de envenenamento de cães e gatos em Cachoeiro

Quatro denúncias de envenenamento de cães e gatos são investigados pela Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os casos foram relatados por moradores da localidade de São Simão, interior do município, que registraram boletim de ocorrência. Segundo a corporação, nenhum suspeito foi detido até o momento.
Ernesta de Fátima Silva Calegari contou em entrevista à TV Gazeta que a coleira é a única lembrança que restou da Cacau. Ela encontrou a cachorrinha morta. “De dois anos para cá nós começamos a observar que alguns cachorros apareciam mortos, e, após conversarmos com outros moradores, acreditamos que esses animais possam ter sido vítimas de envenenamento”, disse a enfermeira.
Segundo os relatos, as mortes de animais domésticos vêm acontecendo desde 2020, mas se tornaram mais frequentes recentemente. Tanto que o professor Salomão Silva mapeou os lugares onde os animais foram encontrados. “E, a partir desses dados colocamos no mapa, isso numa foto área e descobrimos que tem 13 casos num raio em um quilômetro”, enumerou.
Para a servidora pública Ana Lucia Delpupo, alguns foram vistos agonizando antes de morrer. “O pior de tudo é ver a morte deles e não ter tempo de socorrer. O veneno é tão forte que rapidamente vai a óbito. Minha filha mesmo já presenciou isso, uma criança ver um bicho morrer e não temos o que fazer”, reclamou.
Maltratar animais é crime e a pena é de até cinco anos de prisão, podendo aumentar em um sexto se o animal morrer. “Precisamos saber quem está fazendo essa crueldade com os animais”, cobra Ernesta de Fátima Silva Calegari.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as denúncias foram encaminhadas para a Delegacia de Infrações Penais, que está trabalhando para identificar os suspeitos.
Com informações do repórter da TV Gazeta Sul, Thomas Albano.