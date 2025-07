Na Rodovia do Sol

Polícia investiga acidente em que aposentada teve perna amputada em Vila Velha

Eliana Almeida de Souza Ferreira, de 56 anos, estava indo para o crossfit quando foi atingida por um carro, na Praia de Itaparica

Publicado em 3 de julho de 2025 às 09:24

"Todas as apurações serão feitas conforme preconiza a legislação e mais detalhes não serão repassados no momento, para garantir o andamento eficiente do inquérito policial", destacou a Polícia Civil. >

Sobre o acidente

O acidente aconteceu no dia 27 de junho deste ano, na Rodovia do Sol. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu quando a motociclista acessava a ES 060 pela Rua Maria de Oliveira Mares Guia e foi atingida por um automóvel que avançou o sinal vermelho.>

Depois disso, ainda segundo a PM, o motorista do carro perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore. Os dois ocupantes do veículo relataram que perderam a consciência com o impacto. Eles, assim como Eliana, foram levados para o hospital. >

Após atingir a aposentada, motorista do carro perdeu o controle e bateu em uma árvore Crédito: Leitor | A Gazeta

Bafômetro positivo

Conforme a PM, o motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que acusou presença de álcool no organismo, mas com índice inferior a 0,34mg/l — o que levou apenas à aplicação de medidas administrativas.>

Perna amputada

Eliana Almeida de Souza Ferreira, de 56 anos, vítima de acidente na Rodovia do Sol Crédito: Acervo familiar

Eliana, que estava a caminho de um treino de crossfit quando foi atingida, ficou gravemente ferida após o acidente. Ela teve a perna amputada e está internada em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). >

O administrador Renzo Souza Ferreira, de 34 anos, filho de Eliana, disse que, devido ao impacto da colisão, a mãe sofreu uma hemorragia grave na perna. Por conta de uma ação rápida da Guarda de Vila Velha, que prestou socorro inicialmente à vítima, foi possível conter o sangramento temporariamente. No hospital, os médicos optaram pela amputação do membro na altura da canela para preservar a vida da aposentada.>

Renzo afirmou que, conforme os médicos, a sedação foi necessária para proteger o cérebro de Eliana dos impactos do trauma e das múltiplas fraturas — no braço, cotovelo e bacia. Apesar da gravidade do estado de saúde dela, exames neurológicos indicaram que não houve comprometimento motor grave. >

'Espero que a justiça seja feita', diz filho

Renzo conversou com o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, e desabafou sobre o caso: "A gente está buscando o básico, que a justiça seja feita. A gente espera que a justiça seja feita para a gente ter pelo menos um pouco de paz". >

Ele destacou que a mãe é uma pessoa ativa, sem doenças crônicas, o que inclusive contribuiu para uma evolução considerada surpreendente no quadro clínico da aposentada. "A gente ainda nem assimilou o que vai ser daqui para frente, os cuidados que ela vai necessitar, o que vai precisar daqui para frente, sequelas que a gente ainda vai entender", revelou Renzo.>

O que diz advogado da família

O advogado Erik Coser, que está assessorando a família de Eliana, ressaltou as circunstâncias do acidente: "Esses três fatores juntos, da embriaguez, e se for provado que ultrapassou o sinal vermelho e estava em excesso de velocidade, nós não estamos mais diante de uma figura culposa, estamos tratando de um dolo, ele assume o risco. E a gente como sociedade não pode tolerar que isso fique impune, senão ele vai pegar uma pena muito branda". >

"A ideia é que vá para o Código Penal, porque a pena é bem maior. Isso abala a consciência de qualquer pessoa, vai atrapalhar todo o desenvolvimento que ela tinha como família, ela e o marido viviam constantemente viajando, aproveitando a aposentadoria dela, isso tudo está sendo interrompido ou talvez suspendido por um bom tempo", destacou o advogado. >

