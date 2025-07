Coma induzido

Aposentada tem perna amputada e está em UTI após acidente em Vila Velha

Eliana Almeida de Souza Ferreira, de 56 anos, estava a caminho de um treino de crossfit quando um carro colidiu com a moto que ela estava pilotando

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 1 de julho de 2025 às 20:56

Uma mulher de 56 anos, identificada como Eliana Almeida de Souza Ferreira, a motociclista atingida por um carro em um acidente na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã da última sexta-feira, dia 27 de junho, teve a perna amputada e está internada em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A aposentada estava a caminho de um treino de crossfit quando um carro colidiu com a moto que ela estava pilotando. Na ocasião, a Polícia Militar disse que o condutor do automóvel testou positivo no bafômetro, mas com índice inferior a 0,34mg/l — o que levou apenas à aplicação de medidas administrativas. Ainda conforme a corporação, testemunhas relataram que ele teria avançado o sinal vermelho.>

A reportagem de A Gazeta conversou nesta terça-feira (1°) com o filho de Eliana, Renzo Ferreira, de 34 anos. Ele disse que, devido ao o impacto da colisão, a mãe sofreu uma hemorragia grave na perna, e por conta de uma ação rápida da Guarda de Vila Velha, que prestou socorro inicialmente à mulher, foi possível conter o sangramento temporariamente. No entanto, ele disse que hospital os médicos optaram pela amputação do membro na altura da canela para preservar a vida da aposentada. Desde então, ela segue em coma induzido, na UTI.>

Eliana Almeida teve perna amputada após ser atropelada na Rodovia do Sol Crédito: Arquivo Pessoal

Renzo afirmou que, conforme os médicos, a sedação foi necessária para proteger o cérebro de Eliana dos impactos do trauma e das múltiplas fraturas — no braço, cotovelo e bacia. Apesar da gravidade do estado de saúde dela, exames neurológicos indicaram que não houve comprometimento motor grave. Segundo relato do filho, a aposentada é uma mulher saudável, ativa e sem doenças crônicas, o que tem contribuído para uma evolução considerada surpreendente no quadro clínico.>

É inexplicável como ela está hoje diante da gravidade do acidente. Muito vem dessa questão de que ela é uma pessoa que pratica esportes. Não é uma pessoa que tinha nenhum tipo de doença crônica. Sempre foi muito ativa, tomando vitaminas Renzo Ferreira Filho de Eliana

Ele contou para A Gazeta que a equipe médica que cuida da aposentada já começou a reduzir gradativamente os sedativos, com expectativa de que Eliana possa acordar nos próximos dias. Somente após isso será possível avaliar possíveis sequelas relacionadas à fala, memória e cognição.>

Relembre o acidente

Carro e motoneta colidem na Rodovia do Sol Crédito: Leitor A Gazeta

Três pessoas ficaram feridas na manhã a última sexta-feira (27) após o acidente envolvendo um carro e uma motoneta na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu quando a motociclista, Eliana Almeida de Souza Ferreira, acessava a ES 060 pela Rua Maria de Oliveira Mares Guia e foi atingida por um automóvel que avançou o sinal vermelho.>

Após atingir a motociclista, ainda segundo a PM, o motorista do carro perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore. Os dois ocupantes do veículo relataram que perderam a consciência com o impacto. Eles, assim como a motociclista, foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.>

Conforme a PM, o motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que acusou presença de álcool no organismo, mas com índice inferior a 0,34mg/l — o que levou apenas à aplicação de medidas administrativas.>

