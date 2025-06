Em Vila Velha

Três ficam feridos após acidente entre carro e motoneta na Rodovia do Sol

Segundo a Polícia Militar, o motorista do automóvel teria avançado o sinal vermelho; caso aconteceu na Praia de Itaparica, nesta sexta-feira (27)

Três pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (27) após um acidente envolvendo um carro e uma motoneta na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha . De acordo com a Polícia Militar , a colisão ocorreu quando a motociclista acessava a ES 060 pela Rua Maria de Oliveira Mares Guia e foi atingida por um automóvel que avançou o sinal vermelho.>

Após atingir a motociclista, ainda segundo a PM, o motorista do carro perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore. Os dois ocupantes do veículo relataram que perderam a consciência com o impacto. Eles, assim como a motociclista, foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. >