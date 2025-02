Já estava preso

Polícia identifica e indicia suspeito de matar assaltante de boate em Colatina

Investigações apontam que indivíduo tinha envolvimento com a facção criminosa "Tropa do Urso" e estava em Colatina para gerenciar o tráfico do grupo

Alex está preso em Vila Velha desde o dia 31 de janeiro. (Divulgação/PCES)

A Polícia Civil concluiu que um homem de 38 anos foi quem matou a tiros um jovem de 22, na Rodovia ES 080, na altura do bairro Quinze de Outubro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro deste ano. Conforme as investigações, Hernandes Alves da Silva havia assaltado uma boate momentos antes de ser morto, quando tentava fugir do local na garupa de uma moto, com um comparsa. Alex Barbosa da Silva, também conhecido como ‘Nação’, foi indiciado pelo homicídio na última terça-feira (18).

Segundo a corporação, Alex estava na boate onde Hernandes e o comparsa - ambos com balaclava e um deles com uma submetralhadora - roubaram cerca de R$ 1 mil. O jovem de 22 anos foi alvo de disparos ainda no local. Porém, no trajeto da fuga, acabou caindo na pista. Alex encontrou Hernandes e depois o executou com diversos tiros na cabeça.

Histórico no crime

As investigações apontaram que Alex faz parte da facção criminosa de tráfico de drogas “Tropa do Urso”, que tem atuação em pelo menos 12 bairros de Colatina, grupo filiado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) e que tem relação com o Comando Vermelho (CV).

O indivíduo havia sido enviado para a cidade, vindo da Grande Vitória, para gerenciar as atividades. Alex foi preso no dia 31 de janeiro, por tráfico de drogas, e está na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, onde está à disposição da Justiça.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Alex estava preso na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha e havia fugido após receber o benefício da saída temporária no dia 23 de outubro do ano passado. Ele tem registros de entradas no sistema prisional desde maio de 2012, com passagens por crimes de furto, roubo, homicídio e porte irregular de arma.

