Ação integrada

Operação prende suspeito de vender armas via grupo de mensagens em Viana

Homem foi localizado após os agentes descobrirem um grupo de mensagens onde havia negociação de produtos ilícitos

1 min de leitura min de leitura

Operação "Etog" combate o comércio ilegal de armas e munições Tela cheia 1 de 3

Um homem foi preso nesta quinta-feira (20), em Arlindo Villaschi, Viana, suspeito de vender armas e munições de forma ilegal. De acordo com a Polícia Federal, os agentes chegaram ao investigado após a apreensão de um celular. No aparelho, havia um grupo onde os participantes comercializavam produtos ilícitos. O nome do criminoso não foi divulgado.

A prisão aconteceu durante a Operação "Etog", da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES). Além do alvo capturado, um homem foi detido em flagrante. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e localizaram uma pistola, dois carregadores e munições.

Segundo a PF, o investigado vai responder por comércio ilegal de arma de fogo, com pena que pode alcançar até 12 anos de reclusão, além de sanções pecuniárias (penalidades que obrigam o pagamento de uma quantia em dinheiro ao Estado).

A Ficco/ES, coordenada pela PF, é composta pelas Polícias Militar, Civil, Penal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta