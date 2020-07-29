Polícia encontra até remédio tarja preta em depósito de traficantes no ES

Drogas, medicamentos e armas de fogo foram apreendidas com suspeitos Crédito: Divulgação Polícia Civil

Uma operação realizada pela Polícia Civil , por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), após três semanas de investigação, efetuou a prisão de envolvidos com a distribuição de drogas da região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Durante a operação  que se iniciou no posto da Rodosol, em Guarapari, e se estendeu até Marataízes  foram presos em flagrante dois indivíduos, de 29 anos e de 35 anos, e encontradas drogas, armas, munições e até medicamentos de tarja preta.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do ES, José Darcy Santos Arruda, em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira (29), esta foi uma operação importante em que foi localizado um depósito usado por traficantes da Grande Vitória. "Eles têm um depósito em Marataízes, onde não desperta tanta atenção. O que foi observado também foi justamente a quantidade de medicamentos, inclusive de tarja-preta, que podem causar sérios danos à saúde se forem utilizados de forma errada", iniciou.

Segundo Arruda, os medicamentos eram utilizados para aumentar a quantidade de droga, além de fazerem parte da composição da cocaína desenvolvida, podendo aumentar o potencial de alucinação, levando até mesmo à dependência psíquica. "Já o remédio de gripe encontrado não tem muita função, é mais para aumentar a quantidade. As pessoas acham que estão cheirando cocaína pura, mas é misturado. É comum manter galpão em lugar diferente de onde é vendida a droga, geralmente em um local mais distante, que não chame atenção, justamente para que possam ter tranquilidade de guardar e estocar droga e poder depois fazer as vendas, e foi este o caso desta vez", afirmou.

Drogas, medicamentos e armas de fogo foram apreendidas com suspeitos Crédito: Divulgação Polícia Civil

A ABORDAGEM

O delegado Alexandre Falcão, titular da Denarc, informou que em decorrência de outras apreensões já realizadas foi possível identificar um distribuidor na região de Grande Terra Vermelha. "Percebemos que ele se deslocava com grande frequência para a cidade de Marataízes e, na data de ontem (28), a equipe de investigação acompanhou e monitorou esse investigado. Na altura do pedágio da Rodosol, foi possível realizar a abordagem e identificar uma porção de maconha. Ao aprofundar das buscas, identificamos um compartimento no banco traseiro do veículo, onde eram escondidos uma pistola de numeração raspada e dois quilos de cocaína", afirmou.

"Por conta das investigações, nós tínhamos conhecimento de uma residência em Marataízes, onde eles armazenavam drogas e armas de fogo. Posteriormente, identificamos também medicamentos. Nos deslocamos com os dois conduzidos até a casa em Marataízes e, no local, identificamos maconha, um revólver, 46 munições e uma quantidade grande de medicamentos, utilizados para a mistura da cocaína. Os investigados têm passagem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas" Alexandre Falcão - Delegado

Para Falcão, chama à atenção o uso do remédio de tarja preta para a mistura da cocaína. "Esses remédios têm efeito alucinógeno muito grande e, misturado com uma droga que também tem esse efeito, potencializa ainda mais, causando um prejuízo ainda maior para o usuário. As investigações prosseguirão, estamos tentando identificar a origem desse medicamento (que necessita de receita) e pretendemos buscar outros atores dessa ação criminosa".