Suspeito de tentar matar o padrasto em Linhares é preso na Bahia

O suspeito foi preso nesta terça-feira (28) pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, na Bahia Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, na Bahia, nesta terça-feira (28). Segundo a polícia, o homem cumpria pena no Espírito Santo desde 2014, pelo crime de tentativa de homicídio registrado em Linhares , no Norte do Estado. Com o suspeito, outro rapaz de Linhares que estava desaparecido foi encontrado.

De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o suspeito foi preso após tentar matar o padrasto, em 2014. Durante o cumprimento da pena, o homem teve progressão de pena e passou para o regime semi-aberto, no entanto, em uma das saídas do presídio ele não retornou para a unidade.

Segundo Lucindo, um mandado de prisão foi expedido pela Justiça para que o jovem fosse novamente preso, o que aconteceu durante as investigações de um outro caso.

PRISÃO

A prisão do suspeito só foi possível durante as investigações de um desaparecimento de um jovem que estava sem dar notícias desde o último dia 10 de julho. Ele morava no bairro Interlagos, também em Linhares.

Para a polícia, familiares contaram que o jovem desapareceu após sair de casa com um amigo, que logo depois foi identificado pelos investigadores como sendo o homem que estava foragido do sistema prisional.

Com as informações da família e de amigos e com os sistemas de informações da Polícia Civil do Espírito Santo, conseguimos localizar o possível paradeiro dos dois na Bahia. No mesmo dia, os Policiais Civis do Estado da Bahia realizaram uma operação de prenderam o suspeito no local onde estava escondido, contou o delegado.

O jovem que estava desaparecido foi localizado no mesmo imóvel. Como já é maior de idade, foi aconselhado a voltar para casa e dar notícias para a família, ressaltou.