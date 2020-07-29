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Ação conjunta da polícia

Suspeito de tentar matar o padrasto em Linhares é preso na Bahia

O homem de 27 anos foi preso em 2014 e, durante o cumprimento da pena, passou para o regime semiaberto. E uma das saídas do presídio ele não retornou para a unidade. Suspeito foi preso em Teixeira de Freitas (BA) nesta terça-feira (28)

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 13:47
Polícia Civil prende na Bahia jovem suspeito de tentar matar o padrasto em Linhares
O suspeito foi preso nesta terça-feira (28) pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, na Bahia Crédito: Divulgação
Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, na Bahia, nesta terça-feira (28). Segundo a polícia, o homem cumpria pena no Espírito Santo desde 2014, pelo crime de tentativa de homicídio registrado em Linhares, no Norte do Estado. Com o suspeito, outro rapaz de Linhares que estava desaparecido foi encontrado.
De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o suspeito foi preso após tentar matar o padrasto, em 2014. Durante o cumprimento da pena, o homem teve progressão de pena e passou para o regime semi-aberto, no entanto, em uma das saídas do presídio ele não retornou para a unidade.

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Segundo Lucindo, um mandado de prisão foi expedido pela Justiça para que o jovem fosse novamente preso, o que aconteceu durante as investigações de um outro caso.

PRISÃO

A prisão do suspeito só foi possível durante as investigações de um desaparecimento de um jovem que estava sem dar notícias desde o último dia 10 de julho. Ele morava no bairro Interlagos, também em Linhares.
Para a polícia, familiares contaram que o jovem desapareceu após sair de casa com um amigo, que logo depois foi identificado pelos investigadores como sendo o homem que estava foragido do sistema prisional.
Com as informações da família e de amigos e com os sistemas de informações da Polícia Civil do Espírito Santo, conseguimos localizar o possível paradeiro dos dois na Bahia. No mesmo dia, os Policiais Civis do Estado da Bahia realizaram uma operação de prenderam o suspeito no local onde estava escondido, contou o delegado.

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O jovem que estava desaparecido foi localizado no mesmo imóvel. Como já é maior de idade, foi aconselhado a voltar para casa e dar notícias para a família, ressaltou.
Segundo a polícia, o homem será transferido para o Espírito Santo nos próximos dias e será encaminhado novamente para o sistema prisional.

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