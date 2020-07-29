Polícia prende suspeito que fazia delivery de drogas em Linhares

Os suspeitos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para serem interrogados Crédito: Eduardo Dias

Uma operação da Polícia Civil em Linhares , no Norte do Estado, prendeu três homens e apreendeu um adolescente de 17 anos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídio. As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira (29) nos bairros Araçá, Shell e Juparanã.

De acordo com a Polícia Civil, um dos detidos é um homem que foi preso no bairro Juparanã e que estava sendo investigado por manter atendimento de delivery para a entrega de drogas. Segundo os policiais, os clientes faziam o pedido pelo celular e o suspeito realizava as entregas.

Além dele, também foram cumpridos mandados de prisão contra um homem e um adolescente, no bairro Shell. Os dois são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e de participação em um homicídio ocorrido em março deste ano, em Linhares. Já no bairro Araçá, outro homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Durante as diligências, a polícia apreendeu também dois revólveres calibres 38 e 32. Os suspeitos foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para serem interrogados.