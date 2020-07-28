Panelas foram recuperadas em Cariacica Crédito: Divulgação| Polícia Civil do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Polícia recupera mais uma parte da carga de panelas roubadas no ES

Polícia Civil recuperou, nessa segunda-feira (27), mais uma parte da carga de jogos de panelas que foi roubada no último dia 19, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Mais 195 jogos de panelas, avaliados em R$ 20 mil, foram localizadas no município de Cariacica.

O delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Transportes de Cargas (DECCTC), afirmou que essa recuperação ocorreu em razão da continuidade da ação realizada no último dia 21, quando foram recuperados quase 1,3 mil jogos de panelas avaliados em R$ 100 mil.

"Na primeira ação, recuperamos 75% do material. Com essa nova apreensão, totalizamos quase 1,5 mil jogos de panelas recuperados, o que representa 90% da carga roubada. A maior parte da carga foi recuperada há uma semana em um galpão localizado no bairro Beira Rio, em Cariacica.

"Após o crime, o dono do material registrou a ocorrência do roubo e informou que as panelas estavam sendo vendidas em bancas de camelôs em Campo Grande, Cariacica. Diante disso, iniciamos as investigações e chegamos até o local onde a carga estava escondida" Gianno Trindade - Delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Transportes de Cargas (DECCTC)

No momento da operação, o dono do galpão, que é fornecedor dos ambulantes, não estava no local. O suspeito já foi identificado e responderá ao inquérito policial. As investigações continuarão para apontar se ele está envolvido diretamente no roubo ou se ele é suspeito de receptação, declarou o delegado.

Na ocasião, outros três vendedores ambulantes foram encaminhados à delegacia. Eles prestaram depoimento, assinaram um Termo Circunstanciado pelo crime de receptação culposa e responderão em liberdade. No entanto, isso não impede que ao final do inquérito eles possam responder por receptação qualificada, informou.

Assim como as demais, a segunda parte da carga recuperada também será devolvida ao empresário, que é o único fornecedor deste tipo de material em todo o Estado.

O CRIME

No dia 19 de julho, o condutor do caminhão foi rendido por três homens armados enquanto passava pelo município de Linhares. A carga vinha de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino ao município da Serra. Após o crime, o empresário dono da carga registrou a ocorrência do roubo e informou que o material estava sendo comercializado em bancas de camelôs em Campo Grande, Cariacica, relatou o delegado responsável pelo caso.