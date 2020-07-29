Suspeitos de arrastão em Vila Velha são detidos após acidente

Sargento Ilson comenta arrastão em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

TV Gazeta, os assaltos tiveram início por volta de 1h30 da manhã, nas proximidades da Rodovia do Sol e chegaram ao fim quando o motorista de um veículo bateu na motocicleta, fazendo com que a polícia fosse até o local. Um dos criminosos, que conduzia a moto, conseguiu fugir e o outro foi levado em estado grave para um hospital. Dois homens em uma moto realizaram um arrastão em vários bairros de Vila Velha , na madrugada desta quarta-feira (29). De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a, os assaltos tiveram início por volta de 1h30 da manhã, nas proximidades da Rodovia do Sol e chegaram ao fim quando o motorista de um veículo bateu na motocicleta, fazendo com que a polícia fosse até o local. Um dos criminosos, que conduzia a moto, conseguiu fugir e o outro foi levado em estado grave para um hospital.

Pelo menos sete pessoas já registraram ocorrência na Delegacia Regional do município, mas o número de vítimas do arrastão pode ser maior, segundo a polícia. Uma delas, um ajudante de carga e descarga, conta que foi roubado no bairro Santa Paula. "Passou um motoqueiro com outra pessoa na garupa, eles estavam de calça verde, logo depois me assaltaram, levaram minha carteira e meu telefone. Pegaram arma, apontaram pra mim, nem desceram da moto. Entreguei a eles o que queria e foram embora. Por um lado, foi bom eles terem sido impedidos de continuar roubando, mas o fato de estarem no hospital quase morrendo é um negócio complicado. Acho que tem que achar uma forma de prevenir que não mate ninguém, mas que resolva isso", comentou.

De modo semelhante, um senhor que trabalha como segurança de supermercado foi roubado no bairro Santa Mônica, por volta de 5h30. "Estava indo para o local de trabalho, quando dois indivíduos em uma moto CG preta me abordaram, botando uma pistola no meu rosto, pedindo celular, dinheiro e carteira. Deixei o celular em casa guardado, então pegaram minha carteira e foram embora. Meu medo era eu não ter o aparelho e eles efetuarem um disparo, por causa de um celular a pessoa pode perder a vida", relatou.

Após o início dos assaltos, os homens teriam ido para a Rodovia do Sol, onde então roubaram pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Segundo reportagem de Daniela Carla, as pessoas gritaram pedindo socorro e um condutor que passava de carro pelo local acabou jogando o carro na traseira da moto, fazendo com que os suspeitos batessem a moto contra um poste, em frente a um shopping da região. A polícia foi até o local achando que se tratava de um acidente de trânsito e só no local foi descoberto que as pessoas da moto estavam cometendo crimes.

De acordo com o Sargento Ilson, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar , responsável pelo atendimento da ocorrência, o Ciodes acionou uma equipe policial informando sobre uma ocorrência de trânsito. "O Ciodes nos apontou uma colisão. Chegando no local, constatamos que eram dois indivíduos fazendo um arrastão desde 1h da manhã. Um deles estava caído após a batida que derrubou a motocicleta no chão. Foram encontrados com eles um simulacro de pistola e os pertences das vítimas, como celulares, documentos pessoais e dinheiro. No meu ponto de vista, o condutor agiu de forma benevolente com as pessoas, mas também arriscada, porque colocou a própria vida em risco. Se aquelas pessoas estivessem armadas, poderiam ter atirado nele", disse.