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Suspeita de tráfico internacional

Polícia encontra armas fabricadas nos EUA em casa de Guarapari

O Capitão Gilberto, da Polícia Militar, acredita que as armas são provenientes do tráfico internacional, já que foram fabricadas nos Estados Unidos

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:09
A Polícia Militar apreendeu duas armas de fabricação dos EUA em Guarapari nesta quarta-feira (29)
A Polícia Militar apreendeu duas armas de fabricação dos EUA em Guarapari nesta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução/PMES
Polícia Militar apreendeu uma metralhadora semi-automática calibre .556mm e uma pistola calibre .40mm, além de muitas munições, em uma casa no bairro Boa Vista, em Guarapari, nesta quarta-feira (29). Os armamentos foram fabricados nos Estados Unidos e a polícia suspeita de que são provenientes de tráfico internacional de armas. Uma pessoa foi conduzia à delegacia do município.
O Capitão Gilberto, da Polícia Militar de Guarapari, informou que a polícia recebeu uma denúncia anônima e uma equipe foi até o local, no bairro Boa Vista. Na casa, encontraram as armas e uma grande quantidade de munição. De acordo com o capitão, os armamentos seriam provenientes do tráfico internacional e teriam vindo por meio de contêineres dos Estados Unidos, onde teriam sido fabricados.
A polícia não tem informações da data de chegada das armas ou para que seriam utilizadas, mas o Capitão Gilberto acredita que seriam vendidas no mercado clandestino. A pessoa que estava na casa foi conduzida para a Delegacia Regional de Guarapari e não possuía passagem pela polícia.
A Polícia Militar apreendeu duas armas de fabricação dos EUA em Guarapari nesta quarta-feira (29)
A Polícia Militar apreendeu duas armas de fabricação dos EUA em Guarapari nesta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução/PMES

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