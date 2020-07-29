Polícia encontra armas fabricadas nos EUA em casa de Guarapari

O Capitão Gilberto, da Polícia Militar de Guarapari, informou que a polícia recebeu uma denúncia anônima e uma equipe foi até o local, no bairro Boa Vista. Na casa, encontraram as armas e uma grande quantidade de munição. De acordo com o capitão, os armamentos seriam provenientes do tráfico internacional e teriam vindo por meio de contêineres dos Estados Unidos, onde teriam sido fabricados.