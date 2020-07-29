Polícia encontra armas fabricadas nos EUA em casa de Guarapari

A Polícia Militar apreendeu uma metralhadora semi-automática calibre .556mm e uma pistola calibre .40mm, além de muitas munições, em uma casa no bairro Boa Vista, em Guarapari, nesta quarta-feira (29). Os armamentos foram fabricados nos Estados Unidos e a polícia suspeita de que são provenientes de tráfico internacional de armas. Uma pessoa foi conduzia à delegacia do município.
O Capitão Gilberto, da Polícia Militar de Guarapari, informou que a polícia recebeu uma denúncia anônima e uma equipe foi até o local, no bairro Boa Vista. Na casa, encontraram as armas e uma grande quantidade de munição. De acordo com o capitão, os armamentos seriam provenientes do tráfico internacional e teriam vindo por meio de contêineres dos Estados Unidos, onde teriam sido fabricados.
A polícia não tem informações da data de chegada das armas ou para que seriam utilizadas, mas o Capitão Gilberto acredita que seriam vendidas no mercado clandestino. A pessoa que estava na casa foi conduzida para a Delegacia Regional de Guarapari e não possuía passagem pela polícia.