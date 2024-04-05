Polícia detona granada, apreende armas e prende suspeito em Colatina

A Polícia Militar detonou uma granada que estava escondida em uma casa na Rua São Paulo da Cruz, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. A ação, que partiu de uma denúncia anônima, resultou em prisão e apreensão de armas de fogo e munições durante a noite de quinta-feira (4).

Segundo a corporação, a equipe da Força Tática foi acionada para investigar atividades suspeitas em uma residência localizada na Rua São Paulo da Cruz. "Ao chegar ao local, os policiais realizaram contato com os moradores, explicando os procedimentos padrão de abordagem", informou a PM.

Durante a ação no local, os agentes visualizaram um artefato explosivo na janela da residência, o que levou à ação imediata da equipe para garantir a segurança dos moradores. Com o apoio do Batalhão de Missões Especiais, a polícia isolou o local e explodiu a granada. Em registros divulgados pela corporação à reportagem, é possível visualizar que uma parte do muro da casa desabou após a explosão do artefato.

Parte do muro da casa desabou após a explosão do artefato Crédito: Divulgação | Polícia Militar