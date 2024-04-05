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Polícia detona granada, apreende armas e prende suspeito em Colatina

Policiais militares isolaram a área e detonaram o artefato explosivo com o apoio do Batalhão de Missões Especiais, no bairro Nossa Senhora Aparecida
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 abr 2024 às 08:57

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 08:57

A Polícia Militar detonou uma granada que estava escondida em uma casa na Rua São Paulo da Cruz, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina,  Noroeste do Espírito Santo. A ação, que partiu de uma denúncia anônima, resultou em prisão e apreensão de armas de fogo e munições durante a noite de quinta-feira (4). 
Segundo a corporação, a equipe da Força Tática foi acionada para investigar atividades suspeitas em uma residência localizada na Rua São Paulo da Cruz. "Ao chegar ao local, os policiais realizaram contato com os moradores, explicando os procedimentos padrão de abordagem", informou a PM. 
Durante a ação no local, os agentes visualizaram um artefato explosivo na janela da residência, o que levou à ação imediata da equipe para garantir a segurança dos moradores. Com o apoio do Batalhão de Missões Especiais, a polícia isolou o local e explodiu a granada. Em registros divulgados pela corporação à reportagem, é possível visualizar que uma parte do muro da casa desabou após a explosão do artefato. 
PM detona granada e apreende armas de posse irregular em Colatina
Parte do muro da casa desabou após a explosão do artefato Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Ainda durante as buscas na residência, os agentes localizaram armas de fogo, munições e dinheiro em espécie. Matheus Folador da Silva, que estava em posse dos materiais apreendidos, foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Colatina. Segundo a Polícia Civil, o jovem tem 26 anos e foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, inclusive de uso restrito. Após o procedimento na delegacia, foi encaminhado ao presídio.

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