Polícia identifica e interroga suspeito de agredir cachorro em Muqui

A Polícia Civil identificou e interrogou o homem suspeito de agredir um cachorro em Muqui, no Sul do Espírito Santo. O caso ganhou repercussão após imagens da agressão circularem em redes sociais na quarta-feira (3). No vídeo, um homem agride o animal no quintal de uma casa, arrastando o cão pela coleira, prendendo e depois espancando o bichinho com um chicote.
Segundo a Polícia Civil, ainda na quarta-feira, ao tomar conhecimento do vídeo dos fatos, a equipe da Delegacia de Polícia de Muqui iniciou diligências para identificar e prender o suspeito de agredir o cachorro. Ele foi identificado e levado para a delegacia, onde foi interrogado.
“Tendo em vista que a agressão ocorreu na semana passada, não foi possível efetuar a prisão em flagrante do indivíduo. Um inquérito policial foi instaurado e outras diligências estão sendo realizadas pela equipe da DP de Muqui. Dentro do prazo legal, o inquérito será concluído e encaminhado ao Ministério Público”, informou a corporação, por meio de nota.
Sobre a denúncia
A CPI dos Maus-Tratos Contra Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) disse que segundo informações coletadas, o autor das agressões aluga casas, e o crime, que teria acontecido no dia 28 de março, no quintal de uma das residências.
“O suspeito ficou irritado porque o cachorro foi atrás de um frango que fugiu do criadouro dele, e partiu para cima do cão. O inquilino dele, que é dono do cachorro, não estava em casa na hora em que tudo aconteceu”, informou a comissão que acionou a Polícia Civil, por meio de um delegado local, para que o caso seja investigado. O animal, segundo o dono, está bem.