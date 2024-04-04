Polícia identifica e interroga suspeito de agredir cachorro em Muqui

CPI dos maus-tratos aciona delegado para investigar agressão a cachorro no ES Crédito: REDES SOCIAIS

Segundo a Polícia Civil, ainda na quarta-feira, ao tomar conhecimento do vídeo dos fatos, a equipe da Delegacia de Polícia de Muqui iniciou diligências para identificar e prender o suspeito de agredir o cachorro. Ele foi identificado e levado para a delegacia, onde foi interrogado.

“Tendo em vista que a agressão ocorreu na semana passada, não foi possível efetuar a prisão em flagrante do indivíduo. Um inquérito policial foi instaurado e outras diligências estão sendo realizadas pela equipe da DP de Muqui. Dentro do prazo legal, o inquérito será concluído e encaminhado ao Ministério Público”, informou a corporação, por meio de nota.

Sobre a denúncia

A CPI dos Maus-Tratos Contra Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) disse que segundo informações coletadas, o autor das agressões aluga casas, e o crime, que teria acontecido no dia 28 de março, no quintal de uma das residências.

Cçai agredido por homem em Muqui Crédito: Divulgação