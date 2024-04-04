Influencer tem bens apreendidos pela polícia após organizar rifas virtuais no ES

O Audi TT avaliado em R$ 300 mil foi um dos bens apreendidos Crédito: Divulgação/PCES

Um influenciador digital de 21 anos teve os bens apreendidos em uma operação da Polícia Civil, em Irupi, na manhã desta quinta-feira (4). De acordo com a PCES, o jovem utilizava as redes sociais para anunciar sorteios não autorizados de motos e outros objetos. Ao todo, R$ 350 mil em bens foram apreendidos. O nome do envolvido não foi divulgado.

Foram recolhidos um Audi TT avaliado em R$ 300 mil e uma motocicleta cotada em R$ 50 mil. A PC explica que os bens foram levados em razão dos indícios de que foram adquiridos com o lucro dos sorteios realizados sem autorização.

Motocicleta avaliada em R$ 50 mil também foi apreendida Crédito: Divulgação/PCES

Segundo o delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de Irupi, o suspeito passou a promover, com frequência, sorteios de motos, carros e celulares no próprio Instagram, cobrando um pequeno valor por cada número.

“A realização de rifas e sorteios por meio de redes sociais, não regularizadas, é considerada uma contravenção penal prevista no art. 50 (estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele), e artigo 51, (promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal, do decreto-lei n.º 3688/1941)", explicou o delegado.

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