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Operação Barra Limpa

Polícia busca suspeitos de roubo, tráfico e homicídio em Conceição da Barra e Pedro Canário

Ao todo, segundo informações da Polícia Civil, estão sendo cumpridos 20 mandados de prisão nos municípios que ficam na Região Norte do Espírito Santo

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 08:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 08:10
Investigados por crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídios são alvos de operação no Norte do ES
O objetivo da operação é retomar a ordem, a paz social e combater a criminalidade nos dois municípios Crédito: Sesp/Divulgação
Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), pela Polícia Civil está cumprindo diversos mandados de prisão nos municípios de Pedro Canário e Conceição da Barra, na Região Norte do Estado. Os alvos desta operação, segundo a polícia, são suspeitos de crimes como roubos, tráfico de drogas e homicídios.
Intitulada de "Barra Limpa", a operação visa cumprir 20 mandados de prisão nos dois municípios, além de retomar a ordem, a paz social e combater a criminalidade nesses locais.

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Ao todo, 40 policiais civis, além do secretário de Segurança Pública e Defesa Social participam da operação  Crédito: Sesp/Divulgação
Os trabalhos começaram ainda de madrugada quando as equipes se reuniram na Delegacia de São Mateus para receber as informações e os endereços alvos desta operação. Os delegados que comandam a operação repassaram orientações que estão sendo seguidas em cada cumprimento de mandado.
As diligências estão sendo realizadas por 40 policiais civis e acompanhada pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Alexandre Ramalho.
Ainda não há informações sobre um balanço parcial da Operação Barra Limpa. De acordo com a Sesp, os resultados dos trabalhos serão apresentados não fim das diligências.

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