Polícia busca suspeitos de roubo, tráfico e homicídio em Conceição da Barra e Pedro Canário

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), pela Polícia Civil está cumprindo diversos mandados de prisão nos municípios de Pedro Canário e Conceição da Barra, na Região Norte do Estado. Os alvos desta operação, segundo a polícia, são suspeitos de crimes como roubos, tráfico de drogas e homicídios.
Intitulada de "Barra Limpa", a operação visa cumprir 20 mandados de prisão nos dois municípios, além de retomar a ordem, a paz social e combater a criminalidade nesses locais.
Os trabalhos começaram ainda de madrugada quando as equipes se reuniram na Delegacia de São Mateus para receber as informações e os endereços alvos desta operação. Os delegados que comandam a operação repassaram orientações que estão sendo seguidas em cada cumprimento de mandado.
As diligências estão sendo realizadas por 40 policiais civis e acompanhada pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Alexandre Ramalho.
Ainda não há informações sobre um balanço parcial da Operação Barra Limpa. De acordo com a Sesp, os resultados dos trabalhos serão apresentados não fim das diligências.