Polícia busca suspeitos de roubo, tráfico e homicídio em Conceição da Barra e Pedro Canário

O objetivo da operação é retomar a ordem, a paz social e combater a criminalidade nos dois municípios Crédito: Sesp/Divulgação

Intitulada de "Barra Limpa", a operação visa cumprir 20 mandados de prisão nos dois municípios, além de retomar a ordem, a paz social e combater a criminalidade nesses locais.

Ao todo, 40 policiais civis, além do secretário de Segurança Pública e Defesa Social participam da operação Crédito: Sesp/Divulgação

Os trabalhos começaram ainda de madrugada quando as equipes se reuniram na Delegacia de São Mateus para receber as informações e os endereços alvos desta operação. Os delegados que comandam a operação repassaram orientações que estão sendo seguidas em cada cumprimento de mandado.

As diligências estão sendo realizadas por 40 policiais civis e acompanhada pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Alexandre Ramalho.