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Preso em Joinville

PRF prende um dos criminosos mais procurados do ES em Santa Catarina

Maicon Nunes Matos estava na lista dos dez foragidos mais procurados pela polícia. Ele é suspeito de participar de esquema de tráfico internacional de drogas

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 19:43
Maicon Nunes Matos: é um dos bandidos mais procurados de Guarapari e suspeito de tráfico interestadual de drogas
Maicon Nunes Matos: era um dos bandidos mais procurados de Guarapari e suspeito de tráfico interestadual de drogas Crédito: Divulgação / Sesp
Polícia Rodoviária Federal prendeu Maicon Nunes Matos, criminoso que estava na lista dos dez mais procurados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), suspeito de fornecer drogas provenientes do Sul do Brasil para traficantes na região de Guarapari. Maicon foi detido em Joinville, Santa Catarina, na última segunda-feira (27), e possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça capixaba.
De acordo com a PRF, Maicon estava em um veículo modelo Renault Sandero com cinco ocupantes, sendo dois adolescentes, quando foi abordado durante uma fiscalização, no domingo (26). O detido apresentou documentos com o nome de Maicon Braga da Silva que, segundo a polícia, apresentavam indícios de falsificação. Após apresentar os documentos, Maicon teria fugido para uma região de mata próxima ao posto de fiscalização.
Maicon Nunes Matos, um dos dez foragidos mais procurados pela Sesp, foi preso em Joinville
Maicon Nunes Matos, um dos dez foragidos mais procurados pela Sesp, foi preso em Joinville Crédito: Reprodução/PRF
Os agentes da PRF então começaram uma busca pelo suspeito, que foi encontrado por volta das 6 horas da manhã de segunda-feira (27), escondido na mata. A polícia afirmou que Maicon tentou fugir novamente e resistiu à prisão, mas foi contido pelos agentes. Ele foi conduzido para a Polícia Federal em Joinville pelo uso de documento falso e por conta do mandado de prisão em aberto contra o foragido.

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INVESTIGADO POR ESQUEMA DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

Maicon é apontado pela polícia como fornecedor de drogas do traficante Niki Lauda Cardoso, que foi preso no Aeroporto de Vitória, em dezembro do ano passado. Segundo a polícia, os dois participavam de um esquema de tráfico internacional de drogas. Maicon, que morava próximo à divisa com o Paraguai, era responsável por trazer munições e maconha para dentro do país e repassar a Niki, que fazia a distribuição em outros estados.
O delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, alegou que a investigação começou em dezembro de 2018, quando a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava 35 quilos de maconha em um carro roubado, em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. No veículo, os policiais também apreenderam munições uma pistola e mais de oito mil reais. Quando verificaram o GPS do motorista, a polícia viu que o destinatário das drogas era uma propriedade rural em Guarapari, que estava no nome de Niki Lauda. 
Niki Lauda foi preso no aeroporto de Vitória. Ele é apontado pela polícia como responsável por exportar cocaína para a Europa
Niki Lauda foi preso no aeroporto de Vitória. Ele é apontado pela polícia como responsável por exportar cocaína para a Europa Crédito: Divulgação Polícia Civil
Segundo a polícia, além de enviar drogas para o exterior, o traficante Niki Lauda Cardoso chefiava um esquema de distribuição de drogas em todo o Brasil. Para isso, ele utilizava carros adulterados para fazer o transporte de cocaína, crack e maconha em cidades próximas a fronteiras.
A Denarc apurou que, pelo menos, seis carregamentos de drogas foram trazidos para o Espírito Santo para serem entregues a Niki Lauda, sendo que ao menos um foi enviado por Maicon.

MAICON SOLICITOU AUXÍLIO EMERGENCIAL

Maicon foi um dos 11 foragidos da Justiça do Espírito Santo que solicitaram o auxílio emergencial de R$ 600, destinado a pessoas que mais sofrem com o impacto econômico da pandemia do coronavírus. Entre os nomes, há homicidas, estelionatários, traficantes e até um dos chefes da facção criminosa que domina a região do Bairro da Penha, em Vitória.
Na época, Maicon ainda aguardava o processamento do pedido do auxílio emergencial pelo governo.

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