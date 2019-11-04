Polícia apreende cartas com ameaças de atentado a órgãos do ES

De acordo com a polícia, as cartas continham denúncias sobre o tratamento dado a internos do sistema prisional. Havia também ameaças a órgãos do Estado, caso as reclamações não fossem atendidas. Além dos documentos, foram apreendidas drogas, um galão de gasolina e luvas dentro do veículo.

Dos quatro suspeitos que estavam no veículo, três deles conseguiram fugir. Um homem identificado como Rondineli de Oliveira Ferreira, 40, foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Ele foi autuado por receptação, desobediência e resistência. O carro também foi levado para a delegacia, assim como as cartas e os materiais encontrados.