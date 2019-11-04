Polícia apreende cartas com ameaças de atentado a órgãos do ES

Cartas com reclamações e ameaças de ataque ao Estado foram apreendidas pela polícia na manhã desta segunda-feira (04), em Vila Nova de Colares, na Serra. O material foi encontrado dentro de um carro. Um homem foi preso.
De acordo com a polícia, as cartas continham denúncias sobre o tratamento dado a internos do sistema prisional. Havia também ameaças a órgãos do Estado, caso as reclamações não fossem atendidas. Além dos documentos, foram apreendidas drogas, um galão de gasolina e luvas dentro do veículo.
A polícia chegou até os documentos após iniciar perseguição a um Corolla, que possuía restrição de furto e roubo, na região de Ourimar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), ao tentar realizar abordagem ao veículo, os policiais foram surpreendidos por tiros. Eles seguiram o carro até Vila Nova de Colares, onde conseguiram realizar um cerco.
PRISÃO
Dos quatro suspeitos que estavam no veículo, três deles conseguiram fugir. Um homem identificado como Rondineli de Oliveira Ferreira, 40, foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Ele foi autuado por receptação, desobediência e resistência. O carro também foi levado para a delegacia, assim como as cartas e os materiais encontrados.
O caso será investigado sob sigilo, segundo a Secretaria de Segurança. A Sesp ressaltou que realiza um trabalho de inteligência diário, em conjunto com a Secretaria de Justiça (Sejus), com o objetivo de identificar possíveis ataques de criminosos. A respeito do caso, o órgão informou que "o trabalho de monitoramento continua sendo realizado e a identificação dos suspeitos que fugiram na ocorrência dessa madrugada já está sendo feito".