Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Serra

Polícia apreende cartas com ameaças de atentado a órgãos do ES

Material foi encontrado dentro de um carro após uma perseguição policial. Segundo a polícia, cartas continham denúncias sobre o tratamento dado a internos do sistema prisional e também ameaças a órgãos do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 17:46

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 17:46

Carro com as cartas foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Regional da Serra Crédito: Vitor Jubini
Cartas com reclamações e ameaças de ataque ao Estado foram apreendidas pela polícia na manhã desta segunda-feira (04), em Vila Nova de Colares, na Serra. O material foi encontrado dentro de um carro. Um homem foi preso.
De acordo com a polícia, as cartas continham denúncias sobre o tratamento dado a internos do sistema prisional. Havia também ameaças a órgãos do Estado, caso as reclamações não fossem atendidas. Além dos documentos, foram apreendidas drogas, um galão de gasolina e luvas dentro do veículo.
A polícia chegou até os documentos após iniciar perseguição a um Corolla, que possuía restrição de furto e roubo, na região de Ourimar.  Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), ao tentar realizar abordagem ao veículo, os policiais foram surpreendidos por tiros. Eles seguiram o carro até Vila Nova de Colares, onde conseguiram realizar um cerco. 

PRISÃO

Dos quatro suspeitos que estavam no veículo, três deles conseguiram fugir. Um homem identificado como Rondineli de Oliveira Ferreira, 40, foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Ele foi autuado por receptação, desobediência e resistência. O carro também foi levado para a delegacia, assim como as cartas e os materiais encontrados.
O caso será investigado sob sigilo, segundo a Secretaria de Segurança. A Sesp ressaltou que realiza um trabalho de inteligência diário, em conjunto com a Secretaria de Justiça (Sejus), com o objetivo de identificar possíveis ataques de criminosos. A respeito do caso, o órgão informou que "o trabalho de monitoramento continua sendo realizado e a identificação dos suspeitos que fugiram na ocorrência dessa madrugada já está sendo feito".

Veja Também

Engenheiro do ES é investigado após ameaças de atentado em shopping

Após ameaças na internet, aulas na Ufes retornam nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados