Polícia afirma que vítima de crime brutal em Vitória era um homem

O caso chamou a atenção pela brutalidade: o homem, que aparentava ter entre 25 e 30 anos, teve os dedos cortados, estava com os braços amarrados por uma camisa e uma fita adesiva tampando a boca. Mais de 50 cápsulas foram encontradas perto do corpo.

"A Polícia Civil informa que trata-se de vítima do sexo masculino. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado."