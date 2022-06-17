Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais de 30 tiros

Polícia afirma que vítima de crime brutal em Vitória era um homem

Vítima foi encontrada na noite desta quarta-feira (15), na Escadaria João Zózimo de Ramos, com braços amarrados e dedos cortados

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2022 às 15:10
Escadaria João Zózimo de Ramos, em Vitória, onde corpo foi encontrado
Escadaria João Zózimo de Ramos, em Vitória, onde corpo foi encontrado Crédito: Reprodução
Polícia Civil emitiu uma nota, nesta sexta-feira (17), esclarecendo que a vítima do crime brutal em Consolação, Vitória, morta com mais 30 tiros, é um homem. O assassinato aconteceu por volta das 23h de quarta-feira (15), na Escadaria João Zózimo de Ramos. 
O caso chamou a atenção pela brutalidade: o homem, que aparentava ter entre 25 e 30 anos, teve os dedos cortados, estava com os braços amarrados por uma camisa e uma fita adesiva tampando a boca. Mais de 50 cápsulas foram encontradas perto do corpo.
A princípio, a Polícia Militar havia informado que a vítima era do sexo masculino, mas, no relatório do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a informação era de que a pessoa assassinada estava sem identificação e era uma mulher.
Nesta sexta-feira, entretanto, a informação foi corrigida pela Polícia Civil. Confira a nota na íntegra:
"A Polícia Civil informa que trata-se de vítima do sexo masculino. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado."

Veja Também

Homem é encontrado morto com vários cortes pelo corpo em Linhares

Homem é morto com mais de 30 tiros e achado com braços amarrados em Vitória

Comerciante é morto a tiros na frente dos filhos em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Crimes Brutais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show
Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
Gatilho da bomba de gasolina
Governo deve aumentar mistura do etanol na gasolina em maio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados