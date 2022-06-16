Comerciante é morto a tiros na frente dos filhos em Cariacica

Um comerciante de 38 anos, foi morto a tiros na frente dos filhos, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Clerivan Alves Lima estava saindo de um campo society quando foi assassinado.
De acordo com a polícia, a vítima tinha acabado de jogar futebol e estava saindo do local, com os filhos de 11 e 16 anos. O suspeito estava aguardando ao lado do carro do comerciante e começou a disparar.
Clerivan foi baleado e ainda correu de volta para o campo, para pedir ajuda. O dono do espaço estava fechando as portas e deixou o comerciante entrar. O atirador foi atrás, invadiu o local e ainda atirou pelo menos mais duas vezes contra a vítima.
Em entrevista à TV Gazeta, moradores revelaram o pânico que viveram no momento dos disparos.
“Eu já estava deitada. Acordamos com barulho de tiros e ficamos assustados. O pessoal que estava no society correu e estava arrumando as coisas pra ir embora. Ele [a vítima] correu pedindo ajuda. Disseram que o cara falou umas coisas com ele e se ele corresse ia matar os meninos. A família toda veio depois. Foi triste”, contou uma testemunha, que preferiu não se identificar.
Os moradores ainda contaram que os filhos viram o pai morrer e ficaram chocados.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o comerciante não resistiu e morreu ainda dentro da ambulância. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que nenhum suspeito foi preso.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta