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Ao sair do futebol

Comerciante é morto a tiros na frente dos filhos em Cariacica

Clerivan Alves Lima, de 38 anos, estava saindo de um campo society, após um jogo de futebol, quando foi surpreendida pelo atirador

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 13:12

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 jun 2022 às 13:12
O comerciante Clerivan Alves Lima, de 38 anos, foi morto a tiros quando saía de um jogo de futebol em Jardim Campo Grande, Cariacica
Clerivan Alves Lima, de 38 anos, chegou a ser socorrido mas morreu dentro da ambulância Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um comerciante de 38 anos, foi morto a tiros na frente dos filhos, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Clerivan Alves Lima estava saindo de um campo society quando foi assassinado.
De acordo com a polícia, a vítima tinha acabado de jogar futebol e estava saindo do local, com os filhos de 11 e 16 anos. O suspeito estava aguardando ao lado do carro do comerciante e começou a disparar.
Clerivan foi baleado e ainda correu de volta para o campo, para pedir ajuda. O dono do espaço estava fechando as portas e deixou o comerciante entrar. O atirador foi atrás, invadiu o local e ainda atirou pelo menos mais duas vezes contra a vítima.
Em entrevista à TV Gazeta, moradores revelaram o pânico que viveram no momento dos disparos.
“Eu já estava deitada. Acordamos com barulho de tiros e ficamos assustados. O pessoal que estava no society correu e estava arrumando as coisas pra ir embora. Ele [a vítima] correu pedindo ajuda. Disseram que o cara falou umas coisas com ele e se ele corresse ia matar os meninos. A família toda veio depois. Foi triste”, contou uma testemunha, que preferiu não se identificar.
Os moradores ainda contaram que os filhos viram o pai morrer e ficaram chocados.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o comerciante não resistiu e morreu ainda dentro da ambulância. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que nenhum suspeito foi preso.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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