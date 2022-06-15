Irmãos são presos por desmanche de carros roubados em Cariacica

Centenas de peças foram encontradas no galpão em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Dois irmãos foram presos na manhã de terça-feira (14) suspeitos de receptação, desmanche e venda de peças de veículos roubados em cidades da Grande Vitória, no interior do Espírito Santo , e até em Estados como Maranhão, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em um galpão no bairro Rio Branco, em Cariacica , foram encontradas centenas de peças de 30 carros roubados, além de 11 motores — somente estes, juntos, estão avaliados em mais de R$ 1 milhão.

A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. Segundo a investigação, os suspeitos recebiam os veículos após o roubo. No local, acontecia o desmanche dos carros. Após esse processo, peças como motores e faróis eram vendidas.

Os suspeitos têm 37 e 39 anos. Segundo a Polícia Civil , o mais velho é o responsável pelo desmanche e acumula passagens pela prisão pelo mesmo crime.

Carros roubados eram desmanchados em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Civil

"Um deles tem uma extensa passagem criminal por esse tipo de delito. Ele tem quatro passagens pelo crime de receptação e duas passagens pelo crime de adulteração veicular. Temos a convicção de que ele tem experiência e era um dos grandes responsáveis por receptar veículos na Grande Vitória", afirmou o titular da Delegacia Especializada de Adulteração Veicular, delegado Diego Bermond.

A investigação continua para identificar os responsáveis pelos roubos, que repassavam os veículos aos dois irmãos. Resta saber ainda se os suspeitos encomendavam os roubos.

Os indivíduos foram autuados pelo crime de receptação qualificada, uma vez recebiam e desmanchavam os veículos antes da venda das peças. Os nomes dos irmãos não foram divulgados pela polícia.

Com informações de Roger Santana, da TV Gazeta