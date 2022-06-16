Homem é morto com mais de 30 tiros e achado com braços amarrados em Vitória

Escadaria João Zózimo de Ramos, em Vitória, onde corpo foi encontrado Crédito: Reprodução

Correção A princípio, a Polícia Civil informou que a vítima era do sexo feminino, como constava na versão anterior desta matéria. Nesta sexta-feira (17), a corporação corrigiu a informação e enviou nota dizendo que a vítima é do sexo masculino. Diante desta nova informação, o texto e o título foram corrigidos.

Um homem foi assassinado com mais de 30 tiros na noite desta quarta-feira (15), no bairro Consolação, em Vitória. A vítima, que não foi identificada, aparentava ter entre 25 e 30 anos, segundo apuração da TV Gazeta.

O crime aconteceu por volta das 23h, na Escadaria João Zózimo de Ramos. Além das dezenas de tiros, a vítima também teve os dedos cortados, estava com os braços amarrados com uma camisa e uma fita adesiva tampando a boca. Próximo ao corpo, foram encontradas mais de 50 cápsulas.

Segundo peritos da Polícia Civil, o homem foi atingido principalmente na região da cabeça. De acordo com policiais ouvidos pela reportagem, o crime tem traços de execução relacionada ao tráfico de drogas. Na região, moradores não quiseram falar sobre o crime

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.