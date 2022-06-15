Grupo é detido com mais de 3.8 mil pinos de cocaína na Serra

Policiais fazem a contagem da droga apreendida Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Quatro pessoas foram detidas com 3.853 pinos de cocaína pela Polícia Militar no bairro Serra Dourada I, na Serra , na tarde desta quarta-feira (15). A ação aconteceu após denúncias de que um grupo suspeito estaria atuando dentro de uma casa na região.

Segundo a Polícia Militar, assim que os agentes chegaram ao local, os quatro suspeitos fugiram para uma região de mata. Um deles usava tornozeleira eletrônica.

Um cerco foi montado na região e os suspeitos, capturados. Com eles, os militares encontraram a grande quantidade de cocaína, além de material para embalo de drogas.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional da Serra, para onde também foi levada a droga apreendida. Questionada sobre a autuação do grupo, a Polícia Civil respondeu que “a ocorrência está em andamento no plantão vigente. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os conduzidos. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas”.

Na manhã desta terça-feira (14), equipes já tinham feito uma varredura na região, após denúncias. Na ocasião, os militares encontraram cinco sacos de cocaína pesando cerca de dois quilos cada, oito sacos com aproximadamente 25 quilos de uma substância não identificada, três sacos de cafeína, duas pistolas e diversas munições.