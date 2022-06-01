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Polícia apreende mais de 100 kg de pasta base de cocaína em Vila Velha

Segundo a PM, possivelmente a droga seria transportada de navio. Três suspeitos foram detidos e encaminhados, com os entorpecentes, para a sede da Polícia Federal

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2022 às 20:18
Droga foi apreendida com dupla suspeita em Vila Velha
Droga foi apreendida com dupla suspeita em Vila Velha Crédito: Priciele Venturini
Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta quarta-feira (1º), mais de 100 kg de pasta base de cocaína com dois suspeitos. Segundo a PM, os indivíduos estavam em um veículo, em atitude suspeita, e a abordagem ocorreu no bairro Santa Mônica, em Vila Velha.
À frente do 4º Batalhão da PM, a major Samiramis revelou que apreensões deste tipo não são comuns no Estado. "Acreditamos que a droga estava apenas de passagem pelo Espírito Santo, porque era uma quantidade grande de cocaína pura. Estimamos um prejuízo ao tráfico de cerca de R$ 20 milhões", disse.
Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela também afirmou que, provavelmente, o entorpecente seria transportado de navio, porque "estava muito bem embalado, com várias fitas para poder colar no casco da embarcação e cordas para fazer a amarração".
Os dois suspeitos foram abordados quando tentaram fugir de uma residência usada pelo tráfico de drogas. Segundo ela, ambos têm passagens pela polícia. "Um deles é conhecido de Vila Velha e já foi preso por tráfico, porte ilegal de arma e roubo. O outro tem passagem por roubo fora do Estado", detalhou.
Droga apreendida em carro em Vila Velha
Droga apreendida em carro em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Durante a dinâmica, um terceiro indivíduo, sem histórico criminal, também acabou detido. "Ele afirmou que seria o motorista e que recebeu dinheiro para fazer o transporte da cocaína, mas isso será investigado pela Polícia Federal", afirmou a major. Os nomes dos indivíduos detidos não foram divulgados.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Federal para ter mais informações da ocorrência e sobre os próximos procedimentos a serem adotados em relação à droga apreendida e aos suspeitos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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